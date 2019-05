Namesto lovcev o divjadi odločajo gozdarji

Slovenija je ena najbolj biotsko pestrih in bogatih držav v Evropi. Na komaj nekaj več kot 20.000 kvadratnih kilometrih ozemlja, ki je denimo kar 34-krat manjše od Francije in v 60 odstotkih prekrito z gozdovi, imamo po besedah gozdarja in strokovnjaka za divjad prof. dr. Boštjana Pokornyja z visoke šole za varstvo okolja po grobih ocenah od 150.000 do 300.000 srn in srnjakov, okoli 30.000 jelenjadi, skupaj z mladiči pa se po naših gozdovih pase vsaj 20.000 divjih prašičev. Poleg tega po gozdovih hlača kakih tisoč medvedov, 130 volkov, nekaj več kot deset risov, katerih zdesetkano populacijo bodo rešili Goru in drugi prihajajoči risi iz Romunije ...