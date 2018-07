DRAMA V ŽIVO: To je sedaj tekma z vremenom

BANGKOK – Na Tajskem se bo predvidoma danes nadaljevalo reševanje v poplavljeni jami ujetih osmih dečkov in trenerja. Prve štiri so po več kot dveh tednih v jami rešili v nedeljo. Guverner pokrajine Chiang Rai, ki vodi reševalno akcijo, je v nedeljo objavil, da je zdravstveno stanje rešenih dobro. Dodal je, da morajo pred naslednjo reševalno akcijo obnoviti zaloge kisika, ki so jih porabili med reševanjem. Nadaljevanje reševanja sicer otežuje močan dež. Vsi so v strahu, da bodo sledile poplave.Dečki morajo med reševalno akcijo iz jame hoditi, plezati, bresti po vodi in se potapljati. Najzahtevnejši je prvi del poti skozi ozek potopljen prehod, ko morajo dlje časa preživeti pod vodo in prvič v življenju uporabiti potapljaško opremo, nekateri pa ne znajo niti plavati.Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener so v jami ujeti od 23. junija, ko je močan dež poplavil jamo in zaprl izhod iz nje. Trenutno so na suhem območju jame približno štiri kilometre od izhoda.