DRAMA V ŽIVO: Dva dečka so rešili, dva naj bi sledila kmalu

Slovenec se je oglasil iz Tajske

Že prva smrtna žrtev

BANGKOK – Na Tajskem se je danes začela reševalna akcija v jami ujetih dečkov in njihovega nogometnega trenerja. Po napovedih naj bi reševalna akcija prvega dečka, ki se je začela ob 5. uri po srednjeevropskem času, trajala najmanj 11 ur, za celotno skupino pa do štiri dni.V reševalni akciji sodeluje skupno 18 potapljačev, od tega pet Tajcev. Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener so v jami ujeti od 23. junija, ko je močan dež poplavil jamo in zaprl izhod iz nje. Trenutno so na suhem območju jame približno štiri kilometre od izhoda iz nje.Dogajanje v živo:Tajsko obrambno ministrstvo potrdilo, da so dva dečka rešili iz jame, dva naj bi sledila kmalu.Tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na predstavnika mesta in istoimenske province Chiang Rai, pristojnega za zdravje, Tossathepa Boonthonga, je prav tako objavila, da naj bi bila dva dečka rešena in da naj bi bila trenutno v poljski bolnišnici zraven jame. Uradne potrditve te novice sicer še vedno ni.Dečki bodo morali dlje časa preživeti pod vodo in prvič v življenju uporabljati potapljaško opremo, nekateri ne znajo niti plavati. Med potapljanjem bodo nosili celoobrazne maske, ki so lažje obvladljive za novince, kisikovo bombo pa bo predvidoma za dečka nosil potapljač pred njim.Po napovedih naj bi prvega dečka iz jame rešili okoli 16. ure po srednjeevropskem času. Predvidoma bodo morali dečki na poti iz jame hoditi, plezati, bresti po vodi in se potapljati.Najbolj zahteven bo prvi del poti skozi ozek potopljen prehod, poroča britanski BBC.Večina Tajcev je sodeč po njihovih izjavah zadovoljna z odzivom tajskih oblasti na nesrečo tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja, ki so že več kot dva tedna ujeti v poplavljeni jami na severu države. Reševalna akcija, v kateri bodo dečke poskušali spraviti iz jame, se je začela prav danes.Tako kot vsak dogodek, ki pritegne pozornost velikega števila ljudi, je tudi zgodba v jami ujetih dečkov na severu Tajske ustvarila svoje junake. Kot je za STA dejal, Slovenec, ki že več let tudi poučuje na Tajskem, gre po njegovem mnenju mednje šteti 25-letnega nogometnega trenerja dečkov. »Ker sam učim prvošolčke, si lahko predstavljam odgovornost, ki jo učitelj čuti do svojih varovancev. Skrb za varnost, v tem primeru tudi za preživetje in predvsem prevzem odgovornosti, ko je to potrebno, Ekapola po mojem mnenju uvršča med junake,« meni Horvat.»Seveda nevarnosti še zdaleč ni konec, saj je treba skupino varno spraviti iz jame. Moja šola je pred kratkim zgradila bazen, ki učence drugega in tretjega razreda uči plavanja, ampak to ni nekaj, kar je bilo na voljo vsem učencem. Nekaj tako samoumevnega kot sta žabica ali kravl, je za veliko tajskih otrok neznanka in vsako leto berem o tragičnih primerih utopljenih otrok in tudi odraslih, ki jih skušajo rešiti,« je razmere na Tajskem opisal Horvat. »Resnično si bomo lahko oddahnili šele, ko bodo srečno prispeli iz jame.« Ob tem gre opozoriti, da so priprave na reševalno akcijo že zahtevale prvo smrtno žrtev, prostovoljca in bivšega člana tajske elitne vojaške skupine , 38-letnega, ki je umrl med nameščanjem rezervoarjev s kisikom, s katerimi naj bi olajšali pet ur trajajočo pot do ujetih dečkov.»Upam, da bo to prva in zadnja žrtev tega reševanja in prav tako upam, da bodo prav vsi dečki in njihov trener srečno prispeli iz jame. Naj bodo prve besede, ko bodo znova mežikali v vroče tajsko sonce, enake tistim, ki jih je izrekel potapljač, ko je prvič ugledal skupino: Koliko vas je? 13. Fantastično,« pravi Horvat.