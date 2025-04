Naši predniki so ga pili vsak dan: Pozabili smo na sok, ki varuje srce, čisti jetra in znižuje krvni tlak

Za Rimljane je bila afrodiziak, za pogane simbol ljubezni, za mnoge je vir madežev. Rdeča pesa sicer res lahko uniči vašo najljubšo belo srajco, a bo tudi okrepila vaše zdravje.

To pogosto pozabljeno zelenjavo, ki so jo v preteklosti s pridom uporabljali v zdravilne namene, lahko mirne duše uvrstimo na seznam superhrane.

Morda ne bo odveč opozorilo, da začnete sok uživati počasi, tako rekoč po žlicah, potem pa počasi preidite na kozarec na dan. In ne prestrašite se, ko greste na stranišče: urin in blato se obarvata rdeče, a to ni škodljivo.

Z uživanjem pese se uspešno borimo proti slabokrvnosti, lajšamo stres, tesnobo in krče v mišicah. In je kot nalašč za tiste, ki bi se radi znebili kakšnega kilogramčka: vsebuje malo kalorij, 40 na 100 gramov, ima relativno nizek glikemični indeks (vpliv ogljikovih hidratov na raven glukoze v krvi) in praktično nič maščob, je odličen vir vlaknin.

Zaradi svojega specifičnega, zemeljskega okusa se pesa v napitkih pogosto kombinira z drugimi sestavinami, najpogosteje z limono, ki osveži in nekoliko omili njen izraziti okus, po želji pa tudi s sadjem, kot sta jabolko ali korenje.

Tukaj je recept za osvežilen in zdrav domač sok iz rdeče pese:

Potrebujete:

2 do 3 srednje velike rdeče pese

1 do 2 jabolki (za naravno sladkobo, po želji)

Sok ene limone

Vodo po potrebi

Priprava:

Dobro operite peso, odstranite lupino in jo po potrebi narežite na manjše kose, da se hitreje skuha.

Kuhajte jo v vodi približno pol ure, dokler ne postane mehka. Nato jo nekoliko ohladite in olupite.

V mešalnik dajte kuhano peso, narezana jabolka (če jih uporabite) in vse skupaj prelijte s sveže iztisnjenim limoninim sokom. Dodajte malo vode, da se zmes lažje zmeša.

Ko dobite gladko teksturo, lahko sok po želji precedite skozi gazo ali cedilo, da dobite bolj čist napitek.

Postrezite takoj ali shranite v hladilniku, da se ohladi. Za dodatno svežino lahko dodate malo medu ali nekaj kock ledu.

Kozarec te pijače zniža krvni tlak za 10 mmHg.

Pitje soka rdeče pese lahko zniža krvni tlak, pravijo raziskovalci. Študija 15 pacientov, ki so jo objavili v reviji Hypertension, kaže, da je zaužitje 250 ml soka rdeče pese zmanjšalo krvni tlak za 10mmHg.

Učinek se je pokazal po treh do šestih urah, mogoče pa ga je bilo zaznati še naslednji dan.

Raziskovalci pojasnjujejo, da nitrat v rdeči pesi razširi žile in olajša pretok krvi. »Presenečeni smo bili, kako malo nitrata je potrebnega za tako velik učinek,« je pojasnila ena od raziskovalk.

Kot je znano, mnogi bolniki z angino pectoris uporabljajo tablete nitrata za lajšanje simptomov.

Z nadaljnjimi študijami bi bilo mogoče določiti, ali ima uživanje zelenjave z visoko vsebnostjo nitrata dolgoročnejši vpliv na znižanje krvnega tlaka.

Ta naravni napitek lahko pijete vsak dan, samostojno, kot del zajtrka ali kot dodatek vašemu najljubšemu smutiju. Vaše telo vam bo hvaležno!