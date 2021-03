Charlie Hebdo nad kraljico

Meghan ni mogla dihati, zato je zapustila dvor.

Umor temnopoltega, ki ga je s kolenom na vratu pokončal belopolti policist, v ZDA dobiva sodni epilog, a tudi kraljevo različico v Evropi, sporočajo pri kontroverzni francoski satirični reviji, ki je z drzno karikaturo na naslovnici znova dvignila svet na noge.Tokrat so obračunali z britanskim dvorom, ki sta ga lani zapustila zakonca Susseška, nedavno pa med intervjujem zrazodela domneven rasizem v monarhiji. In čeprav o izjavi princain vojvodinjena Otoku potekajo burne razprave in natolcevanja, kdo ima prav, je Charlie Hebdo kaj hitro odločil, da so britanski kraljevi nasilneži, Američanka, katere mati je temnopolta, pa žrtev njihove podlosti. Zakaj je Meghan zapustila Buckinghamsko palačo?Ker ni mogla več dihati, se glasita vprašanje in odgovor na naslovnici, ki upodablja hladnokrvno kraljico, kako s kolenom neusmiljeno pritiska na Meghan, in ki je že zakrožila po svetu, a razjezila celo tiste, ki so se po odmevnem intervjuju postavili na stran Marklove in njenega moža. Poudarjajo, da takšna karikatura le priliva olje na ogenj in podžiga sovražnost, povrhu pa ni niti v skladu z izjavo same vojvodinje, ki je poudarila, da se je kraljica do nje venomer vedla spoštljivo in prijazno ter nikakor ni avtorica domnevnih rasističnih pripomb.Hudobno upodobljenana naslovnici francoske revije je seveda razkačila kraljičine podanike, podpornike vojvodinje Susseške pa je razjezila tudi sama primerjava Meghan z domnevnim prestopnikom. A gnev in ogorčenost med bralci sta čustvi, ki ju ustvarjalci satirične revije tudi želijo vzbuditi pri svojih bralcih in kritikih, tako da je njihov cilj kot običajno dosežen. S kontroverznimi karikaturami so razhudili že marsikoga, nekatere pa spodbudili tudi k brutalnemu obračunu z uredništvom.Spomnimo, leta 2015 je v terorističnem napadu na sedež revije umrlo 12 ljudi, povod pa so bile karikature preroka Mohameda. V Franciji in še marsikje sicer velja Charlie Hebdo za simbol svobode govora.