Čez noč zaprli priljubljeno Slovensko plažo: v morje so se izlile fekalije

Sredi najhujšega vročinskega vala so zaradi slabe kakovosti morja prepovedali kopanje na Slovenski plaži 03 v Budvi in ​​na plaži Solili 01 v Tivtu. Označili so ju z rdečo zastavo, pišejo črnogorski mediji.

V občini Budva je bila kakovost morja na 29 lokacijah odlična, na dveh lokacijah dobra, na dveh lokacijah zadovoljiva, na eni lokaciji pa je bila voda slabe kakovosti.

Fekalne vode odtekajo po kanalu v morje

Podgoričke Vijesti so poročale, da je v torek zvečer v kanal na Slovenski plaži, ki vodi v morje, naplavilo fekalije.

Gostinci so za Vijesti povedali, da se je od tam širi neznosen smrad in pozvali pristojne, naj se nemudoma odzovejo in končno ugotovijo, iz katere stavbe se izlivajo fekalije.

Poudarili so, da je nekdo ponoči namerno spuščal fekalije, da se ne bi dalo ugotoviti, za koga gre. V torek zvečer je bil kanal poln odpadne vode.