Četrto cepivo dobilo zeleno luč: tako učinkovito je

Tako kot pri predhodni trojici cepiv proizvajalcev Pfizer, Moderna in Astrazeneca je evropska agencija za zdravila dala pogojno dovoljenje za cepivo Janssen (Johnson & Johnson). Zdaj ga mora potrditi še Evropska komisija.



Cepivo je primerno za starejše od 18 let, po metodologiji, ki so jo uporabili, pa naj bi bilo 67-odstotno učinkovito.



Neželeni učinki, ki jih omenjajo, so mili do zmerni in večinoma izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Najpogostejši so bolečina na mestu vbrizga, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in slabost.

