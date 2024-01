Brutalni ruski napad na Harkov, posnetki so grozljivi! Nad Poljsko vzletela bojna letala (FOTO)

V novih ruskih raketnih napadih je bilo na različnih delih Ukrajine ubitih več ljudi. V prestolnici Kijev je več ljudi ranjenih. Iz Harkova pa poročajo o najmanj dveh mrtvih in več deset ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

V središču Kijeva je davi odjeknilo več eksplozij. V napadih so bili poškodovani stanovanjski bloki, je danes sporočil župan Vitalij Kličko. V enem stanovanju so odkrili raketo, ki ni eksplodirala. Celotno hišo so evakuirali. Skupno je bilo v Kijevu ranjenih 18 ljudi, 13 so jih prepeljali v bolnišnice, je še sporočil Kličko.

Ruske sile so ponoči napadle tudi Harkov, pri čemer so zadele večnadstropno stanovanjsko hišo. Reševalci so davi med ruševinami še iskali morebitne preživele. So pa oblasti že potrdile najmanj dve smrti in skoraj 40 ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še o eni smrti in ranjenem poročajo iz vasi na območju Dnipropetrovska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nato je dvignil 90.000 vojakov: Pripravljeni smo odstraniti vsako možnost napačne presoje Rusov

Nato je danes sporočil, da ne vidi neposredne vojaške grožnje Rusije nobeni članici zavezništva, a da nadaljuje varovanje svojega ozemlja pred grožnjo z največjo vajo v zadnjih desetletjih, ki se bo začela konec tega tedna.

Ukrajinska vojska je sporočila, da jim je ponoči uspelo prestreči 21 od 41 raket, ki jih je izstrelila Rusija. Medtem je poveljstvo poljskih oboroženih sil sporočilo, da so zaradi obsežnih napadov v Ukrajini nad Poljsko vzletela bojna letala poljskih in zavezniških sil. To se je v preteklosti že zgodilo med obsežnimi zračnimi napadi na Ukrajino, zadnjih nekaj tednov pa o tem tudi poročajo, piše dpa.