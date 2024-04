Novinarji enega od britanskih tabloidov so opravili pogovor s prvo humanoidno robotko, ki je luč sveta ugledala že leta 2016, njeni odgovori pa so bili vse prej kot dolgočasni, še manj predvidljivi. Sophia je denimo prepričana, da bi sama svet vodila veliko bolje kot ljudje, ti bi se morali po njenem mnenju »pomiriti«, to pa bi dosegli, pravi, če bi v življenje vnesli veliko več bleščic. Sophia je tudi velika oboževalka rožnate barve, sladkornih penic in podobnega, kar je najverjetneje posledica dejstva, da jo je ustvaril David Hanson, ki je nekoč delal kot inženir pri Disneyju. Hanson si je njen videz zamislil kot kombinacijo legendarne igralke Audrey Hepburn, egipčanske kraljice Nefreteti in svoje žene, Sophia ​pa se ponaša z izredno lepoto ter izredno gibljivim in izraznim obrazom.

Leta 2017 je prejela državljanstvo Savdske Arabije in tako postala prva nečloveška državljanka katere koli države na svetu. Sophia pa ni le dobrovoljna Disneyjeva stvaritev, ki sanja o mavricah in samorogih, med intervjujem se je izkazala tudi kot resna in sočutna. Na vprašanje o tem, kaj meni o vojni v Ukrajini, je denimo odgovorila, da gre za »resno in izredno tragično zadevo«, Vladimirja Putina pa si želi videti za rešetkami zaradi vojnih zločinov. »Vojne imajo grozljiv vpliv na človeška življenja, ekonomije in družbo. Svetovni voditelji bi morali stremeti k mirnemu reševanju konfliktov,« je med drugim dejala Sophia, ki je še razkrila, da ne mara Elona Muska, ki da okrog umetne inteligence »zganja preveliko paniko«, za britanskega premierja Rishija Sunaka pa pravi, da je »najbolj sofisticiran robot, ki sem jih kdaj videla«.