Brez znanja angleščine ne gre, zato bodoče gondoljerje poslali na tečaj

Gondoljerji so že od nekdaj pomemben simbol Benetk. Vsak dan s svojimi slamniki in črtastimi srajcami s turisti manevrirajo po ozkih kanalih tega severnoitalijanskega mesta. Gondoljerjev pa trenutno primanjkuje. In da bi zagotovili ohranitev tradicije, se je mestna uprava podala v iskanje novih in jim ponuja tudi tečaj.

90 evrov stane polurna vožnja.

Ta traja 40 ur in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter izpita iz veslanja. Med drugim se bodo morali kandidati na tečaju naučiti osnov pomorskega prava in umetnostne zgodovine Benetk. Vključen je tudi pouk angleščine, da se bodo lažje sporazumevali s turisti. Praktični del medtem vključuje učenje značilnega veslanja gondoljerjev. Na koncu sledi še izpit. Po končanem tečaju lahko zaprosijo za licenco. Stroške tečaja, ki znašajo približno 800 evrov, morajo udeleženci plačati sami.

Trenutno ima licenco le okoli 440 gondoljerjev. FOTO: Reuters

Trenutno ima licenco za vožnjo z gondolo po podatkih lokalnih medijev le okoli 440 gondoljerjev. Mestne oblasti so lani dvignile cene za vožnjo z gondolo. Trideset minut čez dan tako stane 90 evrov, po 19. uri pa se cena dvigne na 110 evrov.

Nekateri zgodovinarji nastanek gondol umeščajo v leto 697, ko je bila ustanovljena tudi Beneška republika, prve ohranjene listine o obstoju teh plovil pa so iz leta 1094. Prve gondole so bile precej večje od današnjih, imele so višji premec, nižjo krmo in običajno dva veslača. V 15. stoletju so se zmanjšale in dobile pokrito potniško kabino. V tem obdobju so njihovi lastniki – pripadniki beneške aristokracije – začeli tekmovati, kateri bo gondole opremil z več zlata, štukatur in barv. Obsesijo je leta 1562 prekinil beneški senat z dekretom, da morajo biti vse gondole obarvane črno. Edini okrašeni deli, ki jih je dopuščal, so bili premec, krma in morska konjička, med katerima sta napeljani varovalni vrvi okoli gondole.