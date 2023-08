Mladi brez stika z realnostjo: mislijo, da imajo sodržavljani veliko več denarja (VIDEO)

Beverly Hills velja za eno prestižnejših sosesk ne le v Kaliforniji, ampak celotnih Združenih državah Amerike. Tamkajšnja mladina, otroci večinoma bogatih staršev, pa, kot kaže, nima najbolj realnih predstav o tem, kako živijo ljudje drugod po državi. To je ugotovila Jessica Palmadessa, ki se je odločila, da bo naključne mimoidoče povprašala, koliko po njihovem mnenju znaša povprečna ameriška plača.

Ti mulci ne vedo, kaj je to delavec, mislim plavi ovratnik.

Po podatkih urada za delo je to 54.132 dolarjev oziroma nekaj manj kot 50.000 evrov letno, torej okrog 4000 evrov mesečno. Temu znesku pa se ni nihče od vprašanih niti približal. Eden od najstnikov je denimo odgovoril, da je povprečna ameriška plača med 400.000 in 450.000 dolarji letno, njegova vrstnica je ugibala, da je znesek med 200.000 in 250.000, tu naokoli so se gibale tudi številke drugih anketirancev.

Z eno plačo mnogi ne preživijo. FOTO: getty Images

Ko je Jessica posnetek delila na družbenem omrežju, je nanj po pričakovanjih reagiralo mnogo njenih rojakov, večina je bila zgrožena nad tem, kako brez stika z realnostjo živijo premožni, nemalo spletnih uporabnikov pa so odgovori močno razjezili. »Ti mulci ne vedo, kaj je to delavec, mislim plavi ovratnik. Njihovi starši imajo zagotovo pomoč, čistilko, hišno pomočnico … ali jih sploh opazijo ne, ali se jim zdijo samoumevni, ali pa jih njihovi starši tako dobro plačujejo, da so prišli do teh številk, četrte možnosti ne vidim,« je posnetek komentiral eden od njih, ki je dodal, da ima tri službe, pa komaj shaja. In ni osamljen primer, mnogo, še posebno samohranilk, je prav tako dejalo, da z eno službo ni več mogoče preživeti, »razen morda, če bi živeli v avtu ali šotoru«.