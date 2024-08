Bo zmanjkalo riža? Japonske zaloge rekordno nizke

Japonske zaloge riža v zasebnem sektorju so junija znašale 1,56 milijona ton, kar je 21 odstotkov manj kot mesec prej in obenem najmanjša količina, odkar so leta 1999 začeli zbirati te podatke. Manjše zaloge so posledica visokih temperatur in razmaha turizma, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Glavna razloga za rekordno majhne zaloge riža na Japonskem sta padec proizvodnje v lanskem letu zaradi visokih temperatur in pomanjkanja vode ter relativno nizke cene riža v primerjavi s cenami drugih pridelkov, kot je pšenica, je za AFP pojasnil Hiroši Itakura z japonskega kmetijskega ministrstva.

Razlog za padec zalog je tudi veliko število tujih turistov, ki radi naročajo suši in druge tradicionalne japonske jedi, ki pogostokrat vsebujejo riž, je dejal Itakura. Japonsko je v prvi polovici leta obiskalo 17,8 milijona turistov, kar je 66 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in sedem odstotkov več kot leta 2019.

Itakura je ob tem poudaril, da se Japonska ne sooča s pomanjkanjem riža.

Povpraševanje po rižu se je od konca lanskega do konca letošnjega junija povečalo prvič po desetletju. Zmanjševalo se je zaradi upadanja števila prebivalcev in sprememb njihovih prehranjevalnih navad. Japonci se vedno pogosteje odločajo za druge ogljikove hidrate, kot so testenine in krompir, še navaja AFP.