»Bila je živa, ko je gorela«: je bila žrtev sekte ali vohunka? (VIDEO)

Še vedno ni razrešena skrivnost, ki se je zgodila leta 1970 na Norveškem, nanaša pa se na zažgano žensko, za katero ni znano, ali je bila ubežnica, vohunka, članica sekte ali pa je bila brutalno ubita med obredom. Čeprav je bilo najdenih nekaj dokazov, ti niso dovolj močni, da bi rešili primer.

Obred ali ritual?

29. novembra 1970 se je norveški profesor skupaj s hčerkama odpravil na počitnice v dolino Isdalen, znano kot Ledena dolina ali tudi Dolina smrti. Med sprehodom so našli ožgano truplo ženske, ki je zaradi poškodb niso identificirali. Policisti so pri truplu našli steklenico alkohola, dve steklenici vode, uhane, prstan, uro, zlomljen dežnik, šal, ostanke gumijastih škornjev in zoglenel ovitek potnega lista.

Preiskovalci so bili presenečeni nad tem, kako so bili predmeti razporejeni, in sklepali so, da gre morda za nekakšen obred ali ritual. Forenziki so našli veliko modrico na desni strani vratu in ugotovili, da je imela v želodcu vsaj 50 uspavalnih tablet, ki se niso imele časa popolnoma raztopiti.»V njenih pljučih so našli delce pepela. Bila je živa, ko je gorela,« je povedal preiskovalec Tormod Bones.

Je bila vohunka?

Mnogi so menili, da je šlo za samomor, a so se zelo hitro pojavile druge teorije. Nekaj ​​dni pred smrtjo je žrtev v skladišču na železniški postaji pustila dva kovčka, v katerih so našli lasulje, očala, denar, kozmetiko in druge potrebščine, zato so sklepali, da je bila morda vohunka.

Primer zaključili leta 1971 in ponovno odprli 2016

Ugotovili so, da so bili gumijasti škornji kupljeni v prestižni trgovini, prodajalec pa je žensko znal opisati in na podlagi tega ugotovili, da je od marca do novembra bivala v 9 hotelih in vsakič nič več kot 9 dni. Uporabljala je lažna imena in pogosto spreminjala številke in imela je več potnih listov, Primer so zaključili leta 1971 in pokojnika pokopali v pocinkani krsti, da truplo ne bi razpadlo.

Po zaključku primera je profesor stomatologije Gisle Bang obdržal pokojničino čeljust v upanju, da bo nekoč uporabna. Na pobudo novinarjev so primer leta 2016 ponovno odprli in takrat na podlagi čeljusti sklepali, da izvira iz južne ali vzhodne Evrope. Primer sicer ostaja do danes nerešen.