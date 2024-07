Biden razkril svoje zdravstveno stanje in šokiral z izjavo

Ameriški predsednik Joe Biden je med srečanjem v Beli hiši v sredo dejal demokratskim guvernerjem, da ima v načrtu zmanjšanje aktivnosti po 20. uri, da bo lahko več spal. To so potrdili trije viri, seznanjeni z njegovimi komentarji.

Izjave, o katerih je prvi poročal The New York Times, so prišle, ko je 81-letni Biden skušal pomiriti skupino več kot 20 državnih voditeljev o svoji zmožnosti, da bo novembra premagal nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in učinkovito vladal še štiri leta.

Viri so za CNN povedali, da je zaradi Bidnove pripombe več guvernerjev razočaranih, Bela hiša pa predsednikovih besed ni takoj komentirala. Pomočnik Bidnove kampanje je zatrdil, da je predsednik poleg priprav na soočenje tudi ure in ure opravljal svoje uradne dolžnosti ter delal na kampanji.

»Predsednik George W. Bush je hodil spat ob 21. uri, predsednik Barack Obama pa je jedel večerjo ob 18.30,« je povedal tiskovni predstavnik Bidnove kampanje Kevin Munoz. »Običajno predsedniki najdejo ravnovesje, enako je z Joejem Bidenom. Niti približno ni tako dosleden kot Donald Trump, ki polovico dneva tarna na družbenih medijih o načrtih, ki bi povzročili recesijo, drugo polovico pa igra golf,« je dejal rahlo zbadljivo.

Tudi šala je spodletela

Biden se je z guvernerji skušal tudi pošaliti, kar ni šlo najbolje: »V redu sem - a težko rečem za svoje možgane.« Jen O'Malley Dillon, vodja Bidnove kampanje, je dejala, da se je predsednik »očitno šalil, saj je zatem rekel: 'Šalo na stran'«.

Po slabem nastopu na soočenju s Trumpom prejšnji teden so nekateri demokrati začeli pozivati ​​predsednika, naj odstopi od kandidature, zaradi česar se sedaj Bela hiša trudi znova vzbuditi zaupanje skeptikov in volivcev. Predstavniki administracije so pri tem sicer neuspešni, saj si njihove izjave nasprotujejo, kar je še povečalo zaskrbljenost volivcev.

Biden je v četrtek nakazal, da namerava vztrajati pri kandidaturi. »Ne grem nikamor,« je zatrdil.

Po sestanku v sredo so guvernerji Wes Moore iz Marylanda, Kathy Hochul iz New Yorka in Tim Walz iz Minnesote med tiskovno konferenco naslikali pozitivno sliko srečanja in dodali, da je Biden predan zmagi.

Walz je zatrl vse pomisleke glede Bidnove starosti in zdravja, rekoč, da je predsednik »primeren za položaj«.

Utrujenost je tiskovna predstavnica pripisala časovnemu zamiku med potovanjem, še prej pa je dejala, da je za to kriv prehlad. (Photo by Mandel NGAN/AFP) FOTO: Mandel Ngan Afp

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v četrtek za CNN povedal, da Bidnova izjava glede utrujenosti nakazuje le, da je človek. »Poglejte njegov urnik, poglejte vse aktivnosti za zbiranje sredstev, ki jih javnost ne vidi. Poglejte vse to delo, ki ga opravlja v zakulisju, telefonske klice ob vseh nočnih urah ...«

Že leta so skeptični

Biden, najstarejši predsednik v zgodovini ZDA, se že leta spopada z vprašanji glede svoje starosti in zdravja. Vrhunec so dosegla zaradi soočenja, ko je govoril hripavo in na trenutke momljal, zaradi česar je bil Trump – ki je le tri leta mlajši od Bidna – videti bolj primeren kandidat. Večina gledalcev soočenja je 'zmago' debate zaradi tega pripisala nekdanjemu predsedniku, je pokazala anketa CNN.

In Bidnova razprava je odprla vrata za več nadzora in poročanja o predsednikovem zdravju, pri čemer viri opisujejo upad njegove duševne sposobnosti.

New York Times je v začetku tega tedna poročal, da so se predsednikovi »spodrsljaji« povečali in postali bolj skrb vzbujajoči, pri čemer je vir za Times povedal, da se Bidnove šestdnevne priprave na soočenje niso začele pred 11. uro zjutraj in da je predsednik vsak dan veliko spal.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre se je v sredo na brifingu izognila vprašanju o tem, ali predsednik vsak dan spi tudi popoldne. Utrujenost je pripisala časovnemu zamiku med potovanjem, še prej pa je dejala, da je za to kriv prehlad.

Med naraščajočim pritiskom, da naj upošteva možnost odstopa od kandidature, in vse večjo zaskrbljenostjo, ali bo lahko odslužil še en mandat, je CNN pred tem poročal, da je Biden osebno izrazil, da bodo naslednje dni ključnega pomena za rešitev kandidature in ponovne izvolitve.