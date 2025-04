Vučić imenoval mandatarja za sestavo vlade. Želi si, da bi bil ljubljanski župan enkrat glavni

Srbski predsednik Aleksander Vučić je drevi za mandatarja za sestavo nove srbske vlade imenoval endokrinologa Đura Macuta. Nova vlada naj bi bila sestavljena do 18. aprila, pred njo pa so po Vučićevih besedah številne naloge, med njimi ohranitev miru in stabilnosti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

62-letni Macut, sicer redni profesor na beograjski medicinski fakulteti, je javnosti neznan, pred kratkim naj bi se po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pridružil ustanovnemu odboru Gibanja za ljudstvo in državo.

Srbija je brez vlade s polnimi pooblastili od 19. marca, ko je srbska narodna skupščina potrdila konec januarja objavljeni odstop tedanjega premierja Miloša Vučevića. Kot je drevi sporočil Vučić, bo nova vlada oblikovana do 18. aprila. V nasprotnem primeru bi namreč Srbijo čakale predčasne volitve.

Pred novo vlado težke naloge

Po Vučićevih besedah so pred novo vlado težke naloge, med drugim se mora država »soočiti s pritiski, ki izhajajo iz politike v regiji, z ZDA rešiti vprašanje uvedenih carin, pospešiti evropsko pot, obenem pa ohraniti vse svoje prijatelje na vzhodu ter okrepiti raven naložb, tako tujih kot domačih«.

Velika naloga nove vlade bo, da bo še naprej varovala mir, stabilnost in da bo ravnala potrpežljivo, je po poročanju Tanjuga dejal Vučić.

Srbski predsednik je v današnjem nagovoru razmere v regiji ocenil kot zelo težke, posebej politične razmere v Republiki Srbski ter Bosni in Hercegovini. Izrazil je zaskrbljenost, da bi bila odločitev o poskusu prijetja predsednika Republike Srbske Milorada Dodika »katastrofalna za vso regijo in Srbijo«, je poročal Tanjug.

Vučić je po poročanju Tanjuga spregovoril tudi o ameriških 37-odstotnih carinah na uvoz blaga iz Srbije. Izrazil je upanje, da se bo v naslednjem mesecu dni sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter da bosta strani poiskali rešitve, ki bi carine znižale na najnižjo možno raven.

Pogovor z ljubljanskim županom

Vučič je po poročanju spletnega portala N1 in Tanjuga tudi potrdil informacije, da se je med iskanjem novega srbskega premierja pogovarjal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

»Pogovarjal sem se tudi s svojim prijateljem Zoranom Jankovićem, vprašal se ga, na kakšen način bi se želel angažirati. Odgovoril mi je, da njegov županski mandat traja do 3. oktobra. Verjamem pa, da lahko na nekih naslednjih volitvah pričakujemo ne le njegovo svetovalno pomoč, ampak več od tega. Želel bi si, da bi bil enkrat v prihodnosti Janković glavni, jaz pa bi mu pomagal. Bomo videli,« je dejal Vučić.

Kot navaja N1, so informacije o pogovoru v zadnjih dneh intenzivno krožile tako v Beogradu kot Ljubljani, a jih ljubljanski župan za N1 uradno ni želel ne potrditi ne zanikati, čeprav ga je N1 o tem spraševal.

Vučić je še pojasnil, da so se z Jankovićem dogovorili glede njegove pomoči pri svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. »Bo eden ključnih ljudi iz tujine, ki nam bo nudil dodatno pomoč z znanjem in drugim glede Expa,« je po poročanju Tanjuga dejal Vučić.

Vučić je posvetovanja o oblikovanju nove vlade sicer začel 2. aprila, pri čemer je del opozicije takoj sporočil, da pri tem ne bo sodeloval. Njihova zahteva je bila oblikovanje prehodne vlade, ki bi državo popeljala na volitve, kar pa Vučić in njegova Srbska napredna stranka zavračata.