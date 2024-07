Američani dvomijo, da je Biden sposoben izpeljati še en mandat: ga bodo menjali?

Po soočenju ameriškega predsednika Joea Bidna in njegovega izzivalca v predsedniški tekmi Donalda Trumpa, so mediji prepolni analiz, poročanj in drugih informacij o aktualnem predsedniku. Biden se je znašel v nemilosti javnosti, zaradi slabega nastopa je deležen mnogih kritik, pojavljajo se tudi vprašanja o njegovem zdravju.

Bela hiša za njegov slab nastop krivi prehlad, pravijo, da je bil predsednik zato tako tih in da je zaradi prehlada govoril tako nerazločno. A najdejo se tudi takšni, ki pravijo, da je Biden tak vsak dan.

»Poznam mnoge od teh ljudi in vem, kako deluje Bela hiša. Rekli bodo, da je prehlajen, da je slabo spal, a tedne in meseceve govorimo in opozarjam na to, kar smo videli na soočenju. Joe ni tako priseben, kot je bil pred letom dni,« je na družabnem omrežju zapisal namestnik direktorja fotografije Bele hiše Chandler West. Dodal je še, da je čas, da Joe odide.

Mediji so se z vprašanji obrnili tudi na podpredsednico Kamalo Harris in jo vprašali, ali je Biden tak, kot se je pokazal na soočenju, vsak dan. Harris se je skušala izogniti vprašanju Andersona Cooperja. Dejala je, da je Joe Biden, s katerim dela vsak dan, človek, ki se trudi, da v ovalni pisarni združi demokrate in republikance. Da deluje v na način, da išče kompromise, na način, ki je danes neverjeten.

Kdo najbolj ščiti predsednika

Novinarji so se leta pritoževali nad tem, da je predsednik nedostopen in da je težko priti do njega, viri pa zdaj medijem razkrivajo, da je tista, ki je najbolj zaščitniška do predsednika, njegova žena Jill, ki ima pri tem veliko podporo glavnega pomočnika Anthonya Bernala, ki naj bi prvo damo zelo ščitil in ji pomagal, da je razdvojenost med predsedniško družino in osebjem v Beli hiši vedno večja in večja. Dodal je še, da tako hudo ni bilo niti v času predsedovanja Donalda Trumpa.

Kdo bo imel dostop do predsednika in informacij o njem, naj bi postalo jasno, kmalu po njegovi vselitvi v Belo hišo. Njegovo zdravje je skrbno varovana skrivnost, o kateri se ne govori, a po zadnjem soočenju je jasno, da je v slabšem stanju, kot bi si v njegovi stranki želeli. Anketa, ki so jo izvedli po soočenju, je pokazala, da kar 72 odstotkov Američanov meni, da Joe Biden ni v stanju, da bi odvodil še en petletni mandat.

Pozivi k menjavi

Njegovo kognitivno in fizično zdravje je že večkrat podstavil pod vprašaj tudi nekdanji zdravnik zaposlen v Beli hiši Ronny Jackson. Namignil je tudi na to, da so bile sedemdnevne Bidnove priprave v Camp Davidu organizirane zato, da je Biden tik pred soočenjem s Trumom prejel oktejl zdravil.

V vsej zmedi in kaosu, ki vlada v demokratski stranki, so se zdaj pojavili pozivi k razmisleku in menjavi predsedniškega kandidata. Kot najboljšo menjavo v tem trenutku vidijo podpredsednico Kamalo Harris. Kljub vsemu pa za zdaj ni videti, da bi se Biden vdal, ameriški mediji namreč poročajo, da ne bo odstopil od kandidature. Poleg mogočih menjav omenjajo še sekretarja zadolženega za promet Peta Buttigiega, senatorja Coryja Bookerja, guvernerko Gretchen Whitmer in senatorko slovenskih korenin Amy Klobuchar.