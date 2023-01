Bi bili njen angel varuh? Prsata lepotica ponuja 2800 evrov mesečno (FOTO in VIDEO)

Monika Huldt je 38-letna Švedinja, ki živi v Arizoni v ZDA, in kot sama trdi, se ji moški ne morejo upreti. Ne le, da jo spremljajo na vseh možnih družbenih omrežjih, ampak je v velikih težavah, kamorkoli pride. Kot pravi, se od nje ne ločijo, tudi ko želi trenirati.

Da bi ohranila lepo postavo, Monika namreč petkrat na teden telovadi v fitnesu. Najbolj jo moti, da se ne more znebiti moških, ki namerno telovadijo na napravah ob njej in skušajo začeti pogovor. Zato se je odločila najeti telesnega stražarja, ki ga je že poimenovala »angel varuh«. Pripravljena mu je plačati 2800 evrov na mesec in želi, da bi bil »strašljivega videza«.

»Telovadba mi je izjemno pomembna. V fitnes ne hodim samo zaradi videza, ampak tudi zaradi psihičnega zdravja. Pomemben mi je notranji mir, a vedno, ko grem, do mene pristopi vsaj en moški in mi začne dvoriti « je težava opisala Monica.

Pojasnila je, da jo pozornost nasprotnega spola včasih plaši, saj so bile njene izkušnje z moškimi tudi neprijetne. Bila je žrtev spolnega nadlegovanja in se je nekaj časa skrivala pred moškim, ki jo je zasledoval.

»Eden izmed njih me je hotel na silo zvleči v temno ulico. Na srečo so mimoidoči to videli in mi pritekli na pomoč. Strah me je pomisliti, kaj bi se zgodilo, če tega ne bi storili,« je povedala Monika, ki upa, da kmalu najde primernega telesnega stražarja.