Barcelona uvaja nove ukrepe za turiste

Mesto Barcelona je napovedalo, da bo do leta 2028 prepovedalo oddajanje stanovanj turistom, da bi tako zajezili rast stanovanjskih stroškov in meščanom omogočili bivanje v svojem mestu. Levičarski župan mesta Haume Colboni je dejal, da bo Barcelona do novembra 2028 preklicala licence za 10.100 stanovanj, ki so trenutno dovoljena za kratkoročni najem.

»Rešujemo tisto, za kar menimo, da je največji problem Barcelone,« je Colboni dejal na dogodku mestne vlade.

Zaradi razmaha kratkoročnih najemnin v Barceloni, najbolj obiskanem mestu v Španiji, si nekateri državljani ne morejo privoščiti najema stanovanja, potem ko so se najemnine v zadnjih desetih letih zvišale za 68 odstotkov, cene nepremičnin pa za 38 odstotkov. »Dostop do stanovanj je postal gonilo neenakosti, zlasti za mlade,« je dodal Kolboni. Lokalne oblasti so v zadnjih desetih letih uvedle omejitve za kratkoročne najeme na Kanarskih otokih, v Lizboni in Berlinu.

Španska socialistična ministrica za stanovanja Isabel Rodriguez je dejala, da podpira odločitev.

»Gre za to, da storimo vse, kar je potrebno, da zagotovimo cenovno dostopna stanovanja,« je objavila na spletu.

Platforma za najem stanovanj Airbnb ni odgovorila na prošnjo za komentar.

»Colboni dela napako, ki bo vodila v revščino in brezposelnost,« je sporočil APARTUR, združenje turističnih najemnikov apartmajev v Barceloni, in dodal, da bi prepoved povzročila porast nezakonitih najemov stanovanj.

Odločitev bo koristila hotelom. Odpiranje novih hotelov v najbolj priljubljenih predelih mesta je prepovedala skrajna leva stranka, ki je Barceloni vladala od leta 2015 do lani, vendar je Colboni namignil, da bi omejitve morda omilil, poroča mondo.rs.