Azijski sršen pobija čebele v Evropi, evropski poslanci zaskrbljeni

Italijanski poslanci v Evropskem parlamentu so Evropsko komisijo pozvali, naj se s premišljenimi ukrepi spopade z azijskimi sršeni, ki se širijo po nekaterih državah EU in ubijajo čebele.

Rumenonogega sršena so v Evropi prvič odkrili pred dvema desetletjema v Franciji. V zadnjem desetletju so se razširili v Španijo, Belgijo, Nizozemsko, Portugalsko in v Italijo, kjer je po prihodu leta 2012 za seboj pustili opustošenje, piše Guardian. V Združenem kraljestvu so lani opazili močno povečanje te invazivne vrste sršena, ki napada čebele. Te so namreč ključnega pomena za pridelavo medu in ohranjanje zdravega ekosistema.

Padec proizvodnje medu za 35 odstotkov

Enajst evropskih poslancev iz desničarske stranke Forca Italia je pozvalo Komisijo, naj pripravi »posebne ukrepe za boj proti širjenju nevarnih žuželk prek nadzornih sistemov EU za financiranje«.

Azijski sršen je »požrešen plenilec«, ki lahko ubije do 30 čebel na dan, je povedal evropski poslanec Salvatore De Meo.

»Od leta 2004 je azijski sršen povzročil znaten upad populacije čebel v nekaterih državah EU. Ta pojav ogroža tradicionalne opraševalce, zlasti medonosne čebele, od katerih je odvisna proizvodnja visokokakovostnega italijanskega medu, in tvega škodo naši biotski raznovrstnosti,« je dejal poslanec.

Po pisanju Guardiana je azijski sršen v zadnjih letih povzročil padec proizvodnje medu na Portugalskem za 35 odstotkov.

Predsednik združenja čebelarjev v Benečiji Mikele Meridio pravi, da je zaskrbljen zaradi te žuželke. »Orientalski sršen lahko napade en panj, azijski sršen pa več panjev hkrati. Čebele ubija z neverjetno hitrostjo, jih razkosa in ostanke vrnejo v njihova gnezda, da nahranijo svoje mladiče,« je dejal Meridio.