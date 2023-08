Presenetila jih je svetla črta na nočnem nebu. Šlo naj bi za ostanke ruske rakete

Nočno nebo nad jugovzhodno Avstralijo je v ponedeljek osvetlila svetla črta. Opazovalci neba so sprva mislili, da gre za meteor, a so iz avstralske vesoljske agencije sporočili, da je šlo verjetno za ostanke ruske rakete, ki je vstopila v atmosfero.

Svetlobno predstavo so videli nad zveznima državama Viktorija in Tasmanija. Avstralska vesoljska agencija je po številnih objavah na spletu pojasnila, da ni šlo za meteor, ampak verjetneje za rusko raketo Sojuz 2.

Ponovno varno vstopila

Raketo so pred tem izstrelili iz kozmodroma na severozahodu Rusije. »O izstrelitvi so obvestili in glede na načrte bi raketa lahko ponovno varno vstopila v atmosfero in ocean jugovzhodno od obale Tasmanije,« so dodali.

Ob tem so zagotovili, da še naprej spremljajo zadevo.