Apokaliptični prizori: orkan Helene vzel najmanj 33 življenj (FOTO)

Orkan Helene, ki je prizadel jugovzhod ZDA, je doslej zahteval življenja najmanj 33 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Georgii, kjer je orkan pustošil v petek, je po zadnjih podatkih umrlo 11 ljudi, v Južni Karolini 14, na Floridi sedem. Orkan je povzročil hude poplave, milijoni so ostali brez elektrike.

Helene, ki je kot orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici v četrtek zvečer dosegel obalo Floride, se je zdaj pomaknil nad Georgio, Severno in Južno Karolino ter oslabel v tropsko nevihto. Kljub temu razmere tam ostajajo nevarne. Vremenoslovci so izdali opozorilo pred poplavami.

Guverner Georgie Brian Kemp je poročal o enajstih mrtvih v tej zvezni državi, med njimi je tudi reševalec. Opozoril je, da so v mestu Valdosta identificirali 115 močno poškodovanih objektov, v katerih je ujetih več ljudi, poroča AFP.

Orkan Helene. FOTO: Kathleen Flynn/Reuters

Bojijo se, da bo smrtnih žrtev še več

Na Floridi je po zadnjih podatkih lokalnih medijev umrlo sedem ljudi. Število umrlih v Južni Karolini je naraslo na 14, za zdaj je ena oseba izgubila življenje v Severni Karolini. Oblasti se bojijo, da bo smrtnih žrtev še več.

Orkan je povzročil veliko opustošenje. Približno štiri milijone ljudi je brez elektrike na Floridi, v Georgii in Južni Karolini, Tennesseeju in Virginiji, na spletni strani poroča NBC News.

Po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) se je orkan čez Georgio sprva pomikal s hitrostjo približno 48 kilometrov na uro, saj je oslabel v orkan prve stopnje. Kasneje se je spremenil v tropsko nevihto, a pristojni organi opozarjajo, da so razmere še vedno »nevarne in življenjsko ogrožajoče«.

Orkan Helene. FOTO: Marco Bello/Reuters

Ni še konec

V naslednjih 24 urah naj bi največjo grožnjo v delih Georgie in sosednje Južne Karoline predstavljale poplave in zemeljski plazovi, saj je pričakovati obilne padavine. NHC napoveduje, da bo ponekod padlo tudi do 51 centimetrov dežja. Nacionalna vremenska služba (NWS) je zato izdala opozorilo pred poplavami, ki velja tudi za prestolnico Georgie Atlanto in okolico.

NHC je pred tem ljudi pozval, naj ne zapuščajo zatočišč. Prebivalce je k pripravi na »nadaljnje posledice Helene« pozval tudi guverner Georgie Kemp. Kasneje je izdal še ukaz o napotitvi dodatnih tisoč pripadnikov nacionalne garde, ki bodo pomagali pri odpravljanju posledic ujme.

Florido je orkan dosegel v četrtek, s sunki vetra do 225 kilometrov na uro. Brez elektrike je bilo več kot milijon gospodinjstev in podjetij. Letališči v Tampi in Tallahasseeju sta zaprti, deli več mest pa so poplavljeni.