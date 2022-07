Apokaliptične napovedi klimatologa: Čas je potekel, katastrofa vse bliže

Ministri iz približno 40 držav na podnebnem forumu v Berlinu razpravljajo o naslednjih korakih v boju proti podnebnim spremembam.

Nemški kancler Olaf Scholz je tako na Petersberškem podnebnem dialogu v Berlinu poudaril, da nihče ni zadovoljen s tem, da se delež proizvodnje električne energije iz premoga povečuje. Hkrati je izrazil zaskrbljenost zaradi globalne »renesanse« fosilnih goriv in dodal, da Nemčija ne bo ustvarjala novih dolgoročnih odvisnosti od njih.

Resno svarilo klimatologa

Prepozno je, da bi globalno segrevanje omejili na največ 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi, ob tem opozarja nemški meteorolog in klimatolog Mojib Latif, ki je je za nemško medijsko skupino Bayern dejal, da bomo »z današnjimi izpusti toplogrednih plinov to raven presegli v nekaj manj kot desetih letih.«

»Če pomislite, kaj zdaj počnejo politiki po vsem svetu, smo bolj v smeri treh stopinj,« je nadaljeval.

»Bližamo se točki, ko moramo priznati: čas je potekel,« je dodal. »Tri stopinje globalnega segrevanja bi bile katastrofa,« je poudaril Latif in dodal, da se še vedno zdi, kot da obstajajo bolj pereča vprašanja, kot je varovanje okolje, s katerimi se je treba ukvarjati.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je pozval k sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam. »Najbolj me skrbi, da pri soočanju s to globalno krizo ne znamo sodelovati kot skupnost. Države še naprej igrajo igro obtoževanja, namesto da bi prevzele odgovornost za našo skupno prihodnost,« je opozoril.

Preberite še:

Ta opozoril se pridružujejo tistim, ki so jih že aprila posredovali iz Združenih narodov: »Drastično zmanjšanje porabe fosilnih goriv, ​​pogozdovanje in zmanjšana poraba mesa so le nekateri od korakov, potrebnih v tem desetletju, da ohranimo globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijskimi temperaturami,« navaja poročilo agencije.

Kljub opozorilom o podnebnih spremembah, ki jih od leta 1990 izdaja Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), so v zadnjem desetletju izpusti toplogrednih plinov še naprej naraščali in dosegli najvišjo točko v zgodovini.