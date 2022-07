Evropa gori, padajo temperaturni rekordi: tole pa čaka Slovenijo

Evropa, še posebno jugozahodni in južni del, se je te dni znašla v že drugem letošnjem vročinskem valu. Na severu Portugalske so denimo zabeležili nov temperaturni rekord, ko se je živo srebro povzpelo na 47 stopinj Celzija, izjemna vročina pa vztraja tudi v Franciji, Španiji in Grčiji. V vseh omenjenih državah se borijo z obsežnimi požari, zaradi katerih so morali evakuirati ogromno prebivalcev in turistov.

Na Portugalskem je najhuje na severu države. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Na jugu Francije se je z ognjem, ki je zajel okrog tisoč hektarjev gozda, borilo 1200 gasilcev, na pomoč jim je priskočilo tudi pet letal, a je poveljnik Olivier Chavatte dejal, da gre za nadvse težko nalogo, saj se zublji zaradi povsem suhega rastlinja širijo z neverjetno hitrostjo. »Česa takšnega še nisem videla, občutka, ko opazujem ves ta ogenj, ne morem opisati drugače kot postapokaliptičnega,« je medijem povedala domačinka iz mesta Teste-de-Buch.

V naslednjih dneh bo zelo vroče, v torek in sredo rumeni alarm Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 33 °C. Jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem do 35 °C. V sredo bo jasno in še bolj vroče. V četrtek bo sončno, popoldne ali zvečer bodo posamezne vročinske nevihte. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče, najbolj vroče predvidoma v soboto, ko bodo po nižinah najvišje dnevne temperature od 32 do 37 °C. Arso za torek in sredo ob oranžnem alarmu zaradi velike požarne ogroženosti dodal še rumeni alarm zaradi visokih temperatur. Od nedelje naprej se bo znova povečala verjetnost za vročinske nevihte, vročina pa naj bi nekoliko popustila. T. K.

V zadnjem tednu so iz različnih obalnih regij na jugozahodu Francije evakuirali že več kot 14.000 ljudi, ki so nastanjeni v začasnih zavetiščih, kjer domačini zaskrbljeno čakajo, ali se bodo lahko vrnili domov. Požari divjajo po tako rekoč vseh delih države, po skorajda celotni atlantski obali so zaradi vročine, ki ji ni videti konca, razglasili oranžni alarm. V Italiji je vlada zaradi vročine in suše, zaradi slednje je njihova najdaljša rekla Pad na nekaterih mestih le še tanek potoček, razglasila izredne razmere.

Ljudje ne vedo, kdaj in ali se bodo lahko vrnili domov. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

V Španiji je zaradi visokih temperatur, ki se že več dni niso spustile pod 40 stopinj Celzija, umrlo že 360 ljudi, na Portugalskem 238. Življenje je izgubil tudi pilot letala za gašenje, ko je slednje na severu Portugalske in še neznanega razloga strmoglavilo, še 12 gasilcev in 17 civilistov, ki so domove poskušali obvarovati pred ognjem, pa se je ranilo. Iz Grčije, kjer gori v bližini Aten in na severni obali Krete, tam so evakuirali ljudi iz sedmih vasi, o smrtnih žrtvah na srečo ne poročajo.