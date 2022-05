Amerika bi Ukrajini lahko poslala doslej najmočnejše orožje

Administracija ameriškega predsednika Joa Bidna je pripravljena Ukrajini poslati orožje, ki ga ta napadena država prioritetno potrebuje. Gre za napredne sisteme raket dolgega dosega. Po pisanju CNN se ZDA nagiba k temu, da rakete pošlje kot del večjega paketa vojaške in varnostne pomoči Ukrajini. Končno odločitev bi lahko objavili prihodnji teden.

Ukrajinski uradniki, vključujoč Volodimirja Zelenskega, zadnje tedne prosijo ZDA in njihove zaveznike, da Ukrajini pošljejo večcevne raketne sisteme MLRS. Takšni ameriški sistemi lahko izstrelijo serijo raket dosega več sto kilometrov, kar je znatno več od katerega koli drugega orožja, ki ga ima Ukrajina. Tam so prepričani, da bi to orožje lahko prevesilo tehtnico v bitki proti ruskemu okupatorju.

Ruska premoč na vzhodu

Še eno orožje, ki ga Ukrajina želi je HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), visoko mobilni sistem, ki lahko izstreli serijo raket.

Rusija je v zadnjih tednih vse svoje sile usmerila na vzhodno regijo Donbas, kjer so se Ukrajinci soočili z rusko premočjo v številu vojakov in orožju. Bidnova administracija doslej ni bila naklonjena pošiljanju takšnega orožja iz strahu, da bi Ukrajinci te sisteme lahko uporabi za ofenzivne napade na rusko ozemlje, so za CNN povedali ameriški uradniki.

Moskva Zahodu očita, da proti Rusiji vodi »totalno vojno«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes obtožil zahodne države, da z najrazličnejšimi orodji vodijo »totalno vojno« proti Rusiji, njenemu ljudstvu in kulturi.

»Zahod je napovedal vojno celotnemu ruskemu svetu. Kultura ukinjanja Rusije in vsega, kar je povezano z našo državo, je že dosegla točko absurda,« je dejal Lavrov in se pri tem oprl na ukrepe proti ruskim pisateljem, skladateljem in drugim kulturnim ustvarjalcem.

Zahodne države, zlasti ZDA, je obtožil, da uporabljajo najrazličnejša orodja od gospodarskih sankcij do po njegovih besedah lažne propagande v svetovnem medijskem prostoru.

»V številnih zahodnih državah je vsakodnevna rusofobija postala brez primere in jo na naše veliko obžalovanje spodbujajo vladni krogi v številnih državah. Z gotovostjo lahko rečemo, da nas bodo te razmere spremljale še dolgo časa,« je še dodal.