76- letnica, ki je oživela v krsti, po sedmih dneh na intenzivni negi zdaj zares umrla (VIDEO)

Ženska v Ekvadorju, ki so jo pomotoma razglasili za mrtvo in je, medtem ko so se svojci poslavljali od nje, znova pokazala znake življenja, je po nekaj dneh zares umrla. 76-letna Bella Montoya je umrla na oddelku za intenzivno nego teden dni po tistem, ko je na lastnem pogrebu potrkala na krsto in tako dodobra šokirala žalujoče.

Montoyo so 9. junija prepeljali v bolnišnico v mestu Babahoyo, ker so sumili, da jo je prizadela možganska kap. Dežurni zdravnik jo je razglasil za mrtvo, saj se ni odzvala na oživljanje.

Toda medtem ko so svojci bedeli okoli krste, je ženska ponovno pokazala znake življenja in zadihala. Žalujoči so jo namreč slišali trkati iz krste in so jo nemudoma odpeljali nazaj v bolnišnico, je poročal BBC, ki je objavil tudi video posnetek, na katerem je videti svojce, kako se sklanjajo nad krsto, nato pa oživelo žensko odpeljejo z rešilcem.

Umrla po sedmih dneh na intenzivni negi

Po sedmih dneh na intenzivni negi je nato v petek umrla zaradi ishemične možganske kapi, je na Twitterju sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zdravje. Ob tem je zagotovilo, da je bila pokojna v bolnišnici deležna celovite zdravstvene oskrbe in rednih pregledov zdravnikov specialistov.

Ministrstvo je napovedalo, da bo primer raziskalo. Pojasniti želijo, kako je mogoče, da so žensko v bolnišnici najprej pomotoma razglasili za mrtvo in nato skoraj pokopali.