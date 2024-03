52-letnik več mesecev z hudo migreno, preden končno ugotovili, da je vzrok ...

Iz ZDA poročajo o hudih in nenavadnih zdravstvenih zapletih. Pacient (52) s Floride se je pritoževal nad stalnimi migrenami, ki niso prenehale štiri mesece, zdravila pa mu niso pomagala. Šel je k zdravniku, kjer so mu diagnosticirali parazitsko okužbo nevrocisticerkozo.

Pregledi so pokazali številne ciste v obeh hemisferah njegovih možganov, pa tudi oteklino, za katero so strokovnjaki za nalezljive bolezni potrdili, da je posledica prašičje trakulje, ki je odložila jajčeca v njegovih možganih in razdražila tkivo pod lobanjo.

Za vse je bil kriv en obrok

Domnevajo, da se je to zgodilo, ker je jedel dovolj pečene slanine, tako je parazit v telo prišel s hrano, iz črevesja pa v možgane potoval po krvnem obtoku. Simptomi njegove bolezni so odvisni od tega, kje in koliko cist je v možganih, najpogostejši pa so zmedenost, pomanjkanje pozornosti do ljudi in okolice, težave z ravnotežjem in odvečna tekočina v možganih, znana kot hidrocefalus. Lahko se začnejo pojavljati mesece ali leta po okužbi, običajno ko začnejo ciste odmirati. 52-letnik je k sreči kmalu ozdravel, ciste so izginile, migrene pa so se zmanjšale, je navedel Daily Mail.