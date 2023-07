10-letnemu dečku komaj rešili življenje, ker je popil preveč vode

Ray Jordan se je igral s prijatelji in zaradi povsem običajnega početja skoraj izgubil življenje. Med igro v vročem dnevu je postal žejen, zato je odšel v hišo in se napil.

10-letnega fanta iz Južne Karoline so morali zatem z nujno vožnjo odpeljati v bolnišnico. Razlog? V manj kot eni uri je popil šest steklenic vode.

Približno uro po tem, ko je popil tolikšno količino vode, so se začeli zastrašujoči simptomi, ki so njegove starše na smrt prestrašili, poroča Daily Mail. »Ni imel nadzora nad svojo glavo, ni mogel premikati ne rok ne ničesar drugega. Vse njegove motorične sposobnosti so bile blokirane« je povedal njegov oče.

Ni znano, kako velike steklenice vode je fant popil. To, da je prevelika zaužita količina vode lahko zelo nevarna, pa želijo dečkovi starši zdaj sporočiti vsem, ki se tega v teh vročih dneh še ne zavedajo. Le nekaj ur pred hospitalizacijo je bil deček popolnoma zdrav in se s prijatelji veselo podil okoli hiše. Nihče ni pomislil, da jih bo dečkova žeja spravila v tak strah za njegovo življenje.

»Ne vemo, koliko vode točno je spil,« je povedala njegova mama, in še, »bilo je šest steklenic, ki jih je spil v eni uri, med pol deveto in pol deseto uro zvečer. Po eni uri pa je izgledal, kot da je pijan, drogiran in mentalno hendikepiran.«

Postali so panični, rešilni avtomobil ga je odpeljal v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za zastrupitev z vodo.

Kaj je zastrupitev z vodo? Zastrupitev z vodo je močno zmanjšana količina natrija v krvni plazmi, ki je posledica prevelikih količin popite vode, če natrij ob tem ni nadomeščen.

Dali so mu nekaj za uriniranje

Dečku so dali zdravilo, ki je pospešilo uriniranje, je povedala njegova mama. Morali so pospešiti izločanje vode iz telesa, ker mu je začelo otekati okoli možganov, zato je imel hud glavobol.

Po dodatnem reguliranju natrija in kalija se je deček čudežno prebudil. Ko je prišel k sebi, je najprej vprašal, kje je in kaj se dogaja. Deček si je popolnoma opomogel.

»Nikoli mi ni padlo na pamet, da je lahko pitje prevelikih količin vode nevarno,« dodaja pretresen oče.