Župančičeva frulica premikala meje

V spomin na plemenitega rojaka, v Vinici pred 145 leti rojenega Otona Župančiča, Zavod za izobraževanje Črnomelj že 33 let pripravlja enega največjih slovenskih literarnih natečajev za mlade pesnike, deklamatorje in pripovedovalce, Župančičevo frulico. Na letošnji razpis v štirih kategorijah se jih je iz 81 slovenskih osnovnih in srednjih šol prijavilo skupaj 355, po pet finalistov pa se je za naziv najboljšega pomerilo na sklepni prireditvi, ki je v črnomaljskem Kulturnem domu, tako kot vsa leta doslej, potekala na dan smrti pesnika in pisatelja, 11. junija.

Tema pesniškega ustvarjanja Brez meja se je navezovala na odpiranje meja v smislu povezovanja med ljudmi in narodi, premikanja mej v naših glavah, razmišljanje zunaj okvirov. Dotikala se je tudi ekologije s trajnostnim ravnanjem. »Če so hoteli, so mladi lahko izbirali tudi druge teme pesnjenja, in se mi zdi, da so bile te še kako aktualne in izpovedno zelo uglašene,« je poudaril Tadej Fink, koordinator in organizator kulturnih programov v zavodu, ki je prireditev z denarnim vložkom Občine Črnomelj izpeljal z odliko.

Ivan Cankar (Damjan Debevc) in Oton Župančič (Sašo Žepuhar) FOTO: Milan Glavonjić

Žirija pred velikim izzivom

Deklamatorji so jezike brusili s pesmimi pisatelja Vinka Möderndorferja, pripovedovalci pa z odlomki iz romana Sto let slepote Romana Rozine. »Počaščen sem bil, ker ste si izbrali moje pesmi, ki sem jih ves čas trajanja letošnje frulice živo podoživljal. Kaj naj še rečem? Danes je dan poezije in žlahtne slovenske besede, na vas pa je, da jo boste znali gojiti kot recitatorji, pesniki, pripovedovalci,« je bil ob podelitvi priznanj ganjen Möderndorfer, Rozina pa je dodal, da so takšne prireditve v času sovražnega govora in nestrpnosti obliž. »Člani žirije smo imeli nič kaj enostavno nalogo pri izbiri najboljšega med najboljšimi, saj ste bili pravzaprav vsi zmagovalci,« sta povedali članici komisije Veronika Dintinjana in Nana Milčinski. Na polno je v dvorani završalo, ko je bila med osnovnošolskimi deklamatorji oznanjena zmagovalka Ajda Zgaga Misja, učenka 6. razreda OŠ Metlika. »Ponosna in vesela sem zaradi uspeha, ki ga nisem pričakovala, čeprav so bili mešani občutki. Ja, literarno izražanje mi dobro gre, od danes pa bo zagotovo še boljše,« se ji je smejalo. Srednješolka Indija Stropnik iz Ljubljane je zmagovalka med pripovedovalci. Veronika Puc iz Moravč je najboljša osnovnošolska pesnica, že drugič pa je srednješolski literat Doroteja Drevenšek iz Maribora. »Na razpis Župančičeve frulice se prijavljam že sedem let in se bom še do konca gimnazije,« je obljubila. Najboljši osnovnošolski in srednješolski pesnik je prejel Župančičevo frulico 2023, najboljši deklamator in pripovedovalec pa pastirski rog Župančičeve frulice 2023 kot simbol dobrega govorništva. Vmes sta se pomenkovala tudi Ivan Cankar in Oton Župančič. »Materina govorica mladeži v tej deželi je tako ista in bistra,« sta soglašala in nakazala željo, da bi pot od Vrhnike do Vinice speljala po krajih, kjer so bili rojeni njuni prijatelji po peresu, omenila sta Josipa Jurčiča.

Frulica iz Bele krajine zveni tudi čez Kolpo, saj sta se v okviru sodelovanja z največjo hrvaško literarno manifestacijo Goranovo proljeće predstavila najboljša mlada hrvaška pesnika, Jana Vančina in Nikola Serdar. Med 9. in 11. junijem je potekalo še nekaj prireditev, namenjenih Župančičevim dnevom.