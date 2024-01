Župan pravi, da bo življenje na tem območju težko, ampak, ali bo to vplivalo tudi na ceno nepremičnin?

V začetku januarja so se začela na območju železniške postaje obsežna gradbena dela. Za nekaj dni so popolnoma zaprli Dunajsko cesto, delno zaprli železniške tire in začeli dela za gradnjo nadomestnega železniškega nadvoza. Dela bodo potekala v več fazah, končana pa naj bi bila predvidoma v prvi polovici leta 2025.

Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da bo zaradi del življenje okoli železniške postaje naslednji dve leti in pol izjemno težko in pestro.

Tako se je začela prenova nadvoza. FOTO: Črt Piksi

Projekt Potniškega centra Ljubljana je razdeljen na tri dele. Zajema nadgradnjo železniške postaje, tirne infrastrukture in peronov, kar je v domeni države. Država bo financirala tudi gradnja nove avtobusne postaje s poslovno stavbo in garažno hišo, komercialni del projekta Emonika, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo, stanovanja in hotel, pa bo zgradila zasebna družba Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP.

Prostor namenjen za gradnjo Emonika Centra FOTO: Mavric Pivk/delo

Glede na napovedi, da bo naslednji dve leti in pol življenje na tem območju Ljubljane izjemno težko in pestro, nas je zanimalo, ali bo to vplivalo tudi na cene nepremičnin in če bo, kako?

Če si je kdo optimistično obetal, da bodo cene padle, se je seveda zmotil. Nepremičninarji namreč pričakujejo, da bo to vrednost nepremičnin na tem območju le še utrdilo in dvignilo. Nataša Domadenik iz Re/Max Slovenija pa dodaja, da trenutno to še ne vpliva na povpraševanje in cene nepremičnin na tem območju. »Glede na to, da se nepremičnine kupuje za daljše obdobje, motnja zaradi del pa bo kratkotrajna in na dolgi rok prinaša določeno izboljšavo tega območja, večjih sprememb ne pričakujemo.«

Z njo se strinja Zoran Đukić iz agencije Stoja Trade, ki pravi, da dela in napovedi projektov Emonika samo urejajo devastirano območje in dvigujejo ceno ter ugled tega dela mesta.