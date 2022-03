Zorčič vrgel puško v koruzo, na volitve ne gre

Svet nedavno oblikovane stranke LIDE, ki jo vodi predsednik DZ Igor Zorčič, se je odločil, da na aprilskih volitvah v DZ stranka ne bo nastopila. To so za STA potrdili v stranki. Listo so sicer želeli oblikovati z Desusom, ki se bo o nadaljnjih korakih odločil v torek.

Svet LIDE naj bi se tako odločil, ker je ugotovil, da med strankami, s katerimi so se pogovarjali o sodelovanju na volitvah, prevladuje želja po samostojnih nastopih. Tudi na zadnjih pogovorih s stranko Desus niso dosegli soglasja o modelu skupnega nastopa na volitvah. Sami pa ne bodo nastopili na volitvah, saj ne želijo dodatno drobiti političnega prostora. Tako bodo volitve v DZ preskočili in se osredotočili na predsedniške in lokalne volitve, ki bodo jeseni. Več naj bi bilo znanega v torek.

Stranka LIDE je nastala kot »izraz želje po povezovanju na levi sredini, saj smo ves čas poudarjali potrebo po ustvarjanju širokega demokratičnega zavezništva, ki bo zagotovilo nujno potrebne spremembe v državni politiki«. Ker pa so še vedno prepričani, da je sodelovanje pot k uspehu, bodo organi stranke v nadaljevanju pripravili strategijo za nastop na predsedniških in lokalnih volitvah, še navajajo.

Golob vabil posameznike iz LIDE k sebi

Zorčič je sicer o morebitnem sodelovanju in oblikovanju skupne kandidatne liste vodil pogovore še z Neodvisno stranko Pomurja in LDS. Opravil je tudi več pogovorov s predsednikom stranke Gibanje Svoboda Robertom Golobom, a se ta s stranko na volitve odpravlja samostojno. V Gibanju Svoboda naj bi sicer predlagali, da lahko LIDE predlaga nekaj kandidatov, ki bi kandidirali na listi stranke, nato pa bi organi stranke odločali, ali bi predlagane kandidate nanjo sploh uvrstili. Zorčič je takšno ponudbo označil za nedostojno in za LIDE nesprejemljivo.

Danes se bo sestal tudi izvršni odbor Desusa, na katerem bodo potekali pogovori glede kandidatne liste in volilnem programu. Predsednik stranke Ljubo Jasnič je za STA potrdil, da Desus ni želel širiti nabora strank, vključenih na skupno kandidatno listo, kar naj bi predlagali v LIDE. zato so že v soboto dobili namig, da stranka LIDE v tem primeru ne bo sodelovala na državnozborskih volitvah.