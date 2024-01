Čustveni Zoran Janković po hišnih preiskavah: Oprostite, da sem še župan

»Oprostite, da sem še župan,« je danes začel novinarsko konferenco župan Ljubljane Zoran Janković, ki je sledila po torkovih hišnih preiskavah. Dejal je, da je bil v bolniškem staležu, potegnil pa je tudi sklep: »Jaz sem v procesu, ker očitno uspešno vodim občinsko upravo.«

Policija je do njega prišla ob 6. uri, je bila korektna in vse delo je opravila strokovno. »Nimam pripomb,« je dejal in pojasnil, da je to bila že njegova četrta takšna preiskava.

Ima pa eno težavo: vnukom in vnukinjam poskuša povedati, zakaj je do hišne preiskave prišlo, a tega tudi sam ne razume. Pravi, da mu od doma niso nič vzeli, razen telefona, ki ga je predal.

Kaj vse so vzeli Zoranu Jankoviću

V pisarni so pregledali mizo, iz predala pa vzeli čestitki za novo leto oziroma njegov rojstni dan. Ena je bila od mestne uprave sodelavcev, druga od Davida Polutnika, ki se je med drugim še zahvalil, da ga je podprl za direktorja Vo-Ka.

»Računalnika nimam, tako da ga niso iskali,« je bil jasen župan, ki je pred časom dejal, da ne zna uporabljati niti pralnega stroja.

Kaj je odvrnil na očitke Janeza Janše »Ni prav, da mi pridejo v dom, predvsem za domače. Sprejel sem tako, kot je treba, naredili so zapisnik, sem ga podpisal in stvar je končana. Prav mi pa ni,« je na očitke Janeza Janše, da se zdi, kot da bi bilo vse dogovorjeno, odvrnil Zoran Janković. »Kdo bi lahko bil avtor te preiskave,« je vprašal. Lahko jih moti dvoje, pravi Janković: eno je to, da delajo predobro in imajo izjemno dobre odnose z njihovimi direktorji, in to, da dobrega odnosa s predsednikom vlade ne želi zastrupiti. Vztraja, da bo odgovoril na vsa vprašanja, kot je to storil do zdaj, a naj se v družino ne vtikajo.

Pojasnil je, da je eden od 49 ljudi, ki so bili v preiskavi, prvega navedenega pa da sploh ne pozna: »Zakaj sem jaz notri? Dva se pogovarjata in jaz sem omenjen in to je bil razlog, da pridejo tudi k meni domov. Ko so prišli k meni na dom, sem postal prvak.« Poudaril je, da ni bil predmet preiskave, njegovemu telefonu pa da niso niti prisluškovali.

Janković vztraja: Nisem storil ničesar nezakonitega

»Jaz vem, da nisem storil ničesar nezakonitega, in o tej ovadbi je povedal že odvetnik Koščak, da pričakuje, da jo bo tožilec umaknil,« vztraja Janković. Na komentarje, da je prvorazredni državljan, je med drugim odvrnil, da je njegov poštni nabiralnik dovolj velik, da vedno dviguje pošto in vedno gre tudi na sodišče: »Po štirih preiskavah bi jaz rekel, da sem drugorazredni državljan.«

Kaj očitajo Zoranu Jankoviću? Po njegovih besedah naj bi vplival na sponzorske pogodbe in dajanje podkupnine, pomagal pa naj bi tudi pri zaposlitvi hčere načelnice upravne enote v živalskem vrtu. Janković je na slednje odgovoril, da je šlo za klic za študentsko delo, poleg tega pa da tudi ljudi, ki pridejo na dan odprtih vrat, če je le mogoče, spravi v stik z nekom: »Javno povem: to naredim!«

»Imate moje soglasje, da vse, kar se mene tiče v tem gradivu (ima kar 250 strani, op. p.), mirno objavijo,« je zaključil Janković.

