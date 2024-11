Zoja je Slovenijo predstavila na Filipinih (FOTO)

Filipini so tudi letos gostili svetovni izbor za miss Earth 2024, enega največjih mednarodnih lepotnih tekmovanj, ki se osredotoča na skrb za okolje in ozavešča o tej temi. Na Filipinih je imela svojo predstavnico tudi Slovenija, in sicer Dolenjko Zojo Ulaga, ki je tako pri komisiji kot sotekmovalkah in domačinih pustila močan pečat.

Zoja je s kandidatkami iz 76 držav v tej eksotični deželi preživela tri tedne, zato je z njimi stkala prava prijateljstva in spoznala mnogo različnih kultur. Polna nepozabnih vtisov se je vrnila domov in priznala, da je med bivanjem daleč stran od doma proti koncu že začela pogrešati Slovenijo, našo pokrajino, ozračje in tudi slovenski jezik.

Navdušila je tudi s svojo naravno lepoto.

»Filipini na drugem koncu sveta so seveda popolnoma drugačni od tega, kar sem vajena tukaj. Glede na to, da so ena najbolj poseljenih držav, je tam vedno gneča in tudi več revščine. V primerjavi s podobo Filipinov je naša pravljična Slovenija še dobro prevozna, mirna in zelo čista država. Slovenijo sem kot takšno predstavila na tekmovanju za miss Earth 2024 in moja dežela je ostala v srcih tujih ljudi,« je dejala študentka ekonomske fakultete v Ljubljani.

Nabito poln urnik

S sotekmovalkami so bivale v hotelu Diamond v Manili. »Sprva sem imela dve cimri, punci iz Nizozemske in Brazilije, ki sta mi tudi ostali najbolj pri srcu, zelo pa sem se povezala še z dekletoma iz Walesa in ZDA. Tekmovalke so razdelili v štiri skupine. Jaz sem bila v skupini Water – Voda. Vsaka skupina je potovala posebej in imela svoje aktivnosti, le ob različnih ocenjevanjih smo bile vse skupaj. Z mojo skupino smo po dveh dneh odšle na otok Cebu v Kandaya Resortu, kjer smo bivale tri dni. Tam smo bile deležne nepozabne parade, peljali so nas po otoku. Ob poti so nas pričakali navdušeni domačini, ki so nas pozdravljali, vriskali in se želeli fotografirati z nami, tako da je imelo vsako dekle ves čas ob sebi dva varnostnika. Na Cebuju je vsaka posadila drevo, imele smo modno revijo in fotografiranja. Sicer smo bile zaradi varnosti strogo omejene le na bivanje v resortu. Vrnile smo se v Manilo, kjer smo ob mnogo obveznostih, intervjujih in modnih revijah bivale do finala. Obiskale smo veliko šol, srednjih šol, tudi fakulteto in sirotišnico,« se je spominjala Zoja in dodala, da je bilo zelo pomembno, kakšne govorke so, saj je bilo treba na vsakem dogodku nastopati, dajati napotke glede okoljske ozaveščenosti ali odgovarjati na vprašanja novinarjev ali učencev.

Na drugi strani sveta je plapolala slovenska zastava.

Najpomembnejši sta bili dve tekmovanji: eno je bilo ocenjevanje obraza in postave, drugo pa tako imenovano inteligenčno ocenjevanje, na katerem je vsaka predstavila sebe in svojo državo na velikem odru pred kamerami in ogromno publiko, vsaka je odgovarjala tudi na vprašanja strokovne komisije. Zoja je bila pri vsakem ocenjevanju deležna pozitivnih komentarjev in pohval.

Novomeščanka je Slovenijo predstavila v predstavitvenem videu, kjer je izpostavila naše naravne lepote in kulturno dediščino, ter na inteligenčnem tekmovanju, ko je morala pojasniti, zakaj je Slovenija posebna. »Z veseljem sem govorila o svoji domovini, ki je ena izmed najbolj zelenih držav na svetu. Imamo namreč skoraj 60 odstotkov gozdne površine, naša kultura in običaji so po večini vezani na naravo, poudarila sem tudi, da je Slovenija na splošno zelo čista država.«

Kitara je njena strast

Zoja je navdušila tudi s svojo lepoto, ki pa ni naključje. Njena mama je namreč Petra Ulaga, ki je bila nekoč kot Petra Kramer miss Dolenjske in zatem še miss fotogeničnosti Slovenije, pred leti pa je s svojo linijo ženskih torbic UP prevzela številne modne navdušenke. Prava lepotica je tudi Zojina sestra dvojčica Lisa, ki študira športno vzgojo na fakulteti za šport, sodeluje pa tudi v raznih snemanjih za reklame, zelo je nadarjena za igralsko področje, ima smisel za glasbo in lepo poje.

Vsaka kandidatka je posadila svoje drevo.

»Lisa je poleg moje mami moja najboljša prijateljica in velika opora, tudi takrat, ko je ni fizično ob meni, recimo na Filipinih,« pristavi Zoja, ki se rada predaja tudi glasbi. Ta je pomemben del njenega življenja, saj že od otroštva igra kitaro. Za glasbo jo je verjetno navdušil njen dedek Franc Kramer, soustanovitelj narodnozabavne zasedbe Fantje z vseh vetrov.

»Kitara je moja strast, vendar je nisem vzela na Filipine. Sem pa za svojo točko za talent plesala jive in čačača (latinsko-ameriška plesa), s čimer sem se uvrstila v finale,« je povedala Zoja, ki je s svojim plesom naredila največji šov in mnogi so si Slovenijo zapomnili tudi po tej točki.

Eden najpomembnejših ciljev aktualne slovenske miss Earth je, da zaključi ekonomsko fakulteto, tako da se posveča študiju. Doda, da jo zelo zanima še psihoterapija, sicer pa se vidi tudi v manekenstvu in bo priložnostim pustila odprto pot, četudi jo bo ta popeljala v tujino.