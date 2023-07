Znanstvenika Dolenca močno presenetila izjava poslanke SDS o vremenu

Raziskovalec, fizik, filozof in promotor znanosti Sašo Dolenc je te dni, ko v Avstriji, Italiji in Sloveniji divjajo neurja s točo, ki so terjala tudi smrtne žrtve, opozoril na »bizarne teorije«, ki se pojavljajo med laično javnostjo (in politiki), ki išče »alternativne vzroke za nedavne nevihte s točo, močne nalive in orkanske vetrove, ki se razlikujejo od pojasnil, ki jih medijem posreduje meteorološka stroka,« je zapisal in z eno od objav pokazal, da tudi politiki zanikajo znanost.

Dolenc je za občutek objavil le enega od komentarjev nekega avtorja na facebooku, ki je imel veliko število delitev pod spodnjo objavo:

»Opazil sem nekaj, kar moram napisati. Vse nevihte, ki so se zgodile v prejšnjih dneh, so se oblikovale v Alpah, za Benetkami, kjer se na tem predelu pod Alpami nahaja tunel Cerna (Evropska organizacija za jedrske raziskave in največji laboratorij za fiziko delcev, ki leži med Francijo in Švico, op.a) Tam 'štancajo' nevihte,« je napisal neznani avtor in podal svoje videnje na vse pogostejše ekstremne razmere.

Poslanka SDS: Gre za levi biznis

Dolenc je zapisal, da je »del javnosti očitno prepričan, da takšni ekstremni pojavi ne morejo biti povsem naravni, zato iščejo razlage, kako bi lahko bile nevihte umetno ustvarjene«.

In nadaljuje: »Gre za podoben vzorec, kot smo ga videli že pri odzivu na pandemijo covid-19 in vojno v Ukrajini. Ne ravno majhen del javnosti je vseskozi prepričan, da so pravi vzrok za večino težav, s katerimi se soočamo, zlobne zahodne korporacije ter z njimi povezan politični in gospodarski establišment, ki si želi prigrabiti še več bogastva. Kot je razvidno iz hitrega brskanja po družbenih medijih, pri nas ni malo ljudi, ki dejansko verjamejo v tovrstne teorije zarote. Različni dobičkarji pa naivnost in zaslepljenost ljudi z veseljem dodatno izkoriščajo v svoj prid,« je prepričan.

FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

Pod njegovo kritično objavo o teoretikih zarot se je odzvala poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki, kot kaže, sodi v del javnosti, ki je prepričan, da so podnebne spremembe le zarota.

»Deset dni sem že v centralni Evropi, Francija, Nemčija, pa nobenega neurja. Tako, da so podnebne spremembe samo v Sloveniji,« je zapisala Škrinjarjeva in dodala ključnik, da gre »za levi biznis«.

Dolenc se je na njen zapis odzval s tremi vprašaji.

Škrinjarjeva ni edina iz vrst SDS, ki, kot kaže, ne zaupa meteorologom. Pred leti je Branko Grims dejal: »Govorjenje o segrevanju Zemlje je velika laž. Sem geolog in vem, da ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol Karantanije, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je bil navajen na bolj toplo podnebje.«