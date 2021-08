Znano, koliko je bilo okuženih v soboto

V soboto so v 776 PCR-testih potrdili 68 okužb z novim koronavirusom, je danes objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil tako 8,8-odstoten. Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 1454 primerov okužbe, sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pa znaša 116.



V soboto so opravili tudi 19.508 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. V soboto so potrdili 65 okužb manj kot dan prej, opravili pa tudi 799 manj PCR-testov. Delež pozitivnih testov je v soboto znašal 8,8 odstotka, v petek pa 8,4 odstotka. Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 36, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužbe pa za dva.



14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev je v soboto znašalo 67, kar je dva več kot v petek. Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 938.825, z vsemi potrebnimi odmerki pa 831.358 oseb oz. okoli 39 odstotkov vseh prebivalcev, kažejo podatki NIJZ.

