Znano, kdaj bo začel delovati sistem, ki bo na avtocestah lovil prehitre voznike

Sistem sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega omrežja bo predvidoma začel delovati v drugi polovici leta 2025, so za STA ocenili na Darsu. Izbrani dobavitelj opreme, ljubljanska družba Intermatic, je v fazi pridobivanja certifikatov o ustreznosti opreme. Glavni cilj vzpostavitve sistema je umiriti hitrosti in povečati varnost.

Dars je omenjeno podjetje na javnem naročilu za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti izbral februarja letos. Intermaticova ponudba je znašala 434.000 evrov brez davka oz. skoraj 529.500 evrov z davkom.

Intermatic je pogodbo podpisal marca, policija, ki bo s sistemom upravljala in kršitelje oglobila, pa sredi junija. Trenutno je pogodba še v postopku podpisovanja na Darsu kot naročniku opreme.

Pogodba predvideva maksimalne roke za vzpostavitev sistema, v javnem razpisu je bil naveden rok 20 mesecev od podpisa. Izvajalec mora pred vzpostavitvijo sistemov pridobiti certifikat o odobritvi tipa merila in potrdilo o skladnosti, zaradi česar je Dars kot naročnik postavil razmeroma dolge roke, so pojasnili pri upravljalcu avtocest in hitrih cest.

Izvajalec je po Darsovih navedbah že v fazi pridobivanja certifikatov o ustreznosti, sistem pa bo predvidoma začel delovati v drugi polovici leta 2025.

Na štirih lokacijah

Sistem bo vzpostavljen na štirih lokacijah - na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov v smeri Maribora, na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja, na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane in na dolenjski avtocesti na območju višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta.

Širitev sistema na druge dele avtocestnega omrežja za zdaj ni predvidena, so na Darsu pojasnili že ob objavi javnega naročila.

Glavni cilj vzpostavitve sekcijskega merjenja hitrosti je umiriti hitrost na avtocesti na daljših razdaljah in s tem povečati varnost.

Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan.