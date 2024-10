Znano, kdaj bo dan d za Marto Kos

Odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) bo slovensko kandidatko za evropsko komisarko Marto Kos zaslišal v četrtek, 7. novembra, so danes odločili predsednica parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin. Zaslišanja se bodo sklenila z nastopom kandidatov za podpredsedniške položaje v torek, 12. novembra.

Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta je na današnji seji v Strasbourgu določila razpored komisarskih zaslišanj pred pristojnimi odbori, ki bodo potekala od ponedeljka, 4. novembra, do torka, 12. novembra.

V skladu z razporedom bo Afet kandidatko za evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos zaslišal v četrtek, 7. novembra, dopoldne.

Prelomni dan

Poleg pristojnega odbora, v katerem so nadomestni člani tudi slovenski evroposlanci Milan Zver (EPP/SDS), Matej Tonin (EPP/NSi), Matjaž Nemec (S&D/SD), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna), bodo kot povabljeni na zaslišanju sodelovali še odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), odbor za ustavne zadeve (Afco) in pododbor Afeta, pristojen za človekove pravice (Droi).

Sočasno z zaslišanjem slovenske kandidatke bo potekalo še zaslišanje kandidata za komisarja za podnebje Wopkeja Hoekstre iz Nizozemske. Popoldne pa bosta pred poslance stopila še Poljak Piotr Serafin, ki je kandidat za komisarja za proračun, in Latvijec Valdis Dombrovskis, ki naj bi kot komisar pokrival področja gospodarstva in produktivnosti ter implementacije in poenostavitve.

Kdo so kandidati za podpredsednike

Kandidate za podpredsednice oziroma podpredsednike nove Evropske komisije Tereso Ribera, Roxano Minzatu, Stephana Sejourneja, Kajo Kallas, Henno Virkkunen in Raffaeleja Fitta bodo medtem zaslišali povsem na koncu 12. novembra.

Za uspešno opravljeno zaslišanje bodo morali kandidata oziroma kandidatko podpreti koordinatorji političnih skupin, ki imajo v pristojnem odboru oziroma odborih skupaj najmanj dve tretjini članov. Če kandidat ne bo zbral zadostne podpore, mu bodo lahko poslali dodatna vprašanja ali pa ga pozvali na dodatno zaslišanje. Če tudi nato ne bo zbral dvotretjinske podpore, bodo o njem glasovali vsi člani pristojnega odbora oziroma odborov. Za potrditev bo v tem primeru potreboval navadno večino.

Pred potrditvijo razporeda je zeleno luč za zaslišanja prižgal parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri), ki je ugotovil, da pri komisarskih kandidatih ni konflikta interesov.