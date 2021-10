Znano, kako je z mariborsko osnovnošolko s tuberkulozo

Zdravljenje osnovnošolke iz Maribora, pri kateri so nedavno potrdili tuberkulozo, poteka dobro, v bolnišnici bo ostala, dokler bo še kužna, je za STA pojasnila Petra Svetina s klinike Golnik. V tem tednu bodo na tuberkulozo testirali vse njene družinske člane in jih začeli, če bo potrjena okužba, tudi preventivno zdraviti.



Zbiranje podatkov o tem, s kom je bilo omenjeno dekle v stiku, še poteka. Med ozke stike se po besedah Svetine štejejo vsi družinski člani, družinski prijatelji, sošolci in učitelji, ki so bili izpostavljeni vsakodnevnem delu. Tako bodo na okužbo testirali vse ožje stike, najprej družinske člane.



Ostale bodo testirali po šestih tednih od zadnjega stika z obolelo. Če bi testirali prej, bi lahko prišlo do lažno negativnih izvidov testov, pravi Svetina, ki je tudi vodja registra tuberkuloze v Sloveniji. Hkrati bodo spremljali, če bi pri teh osebah prišlo do kakšnih znakov tuberkuloze, pri teh bi test izvedli prej.

Raje jih bodo testirali več

Če bi med ožjimi stiki odkrili še kakšen primer okužbe, bodo testirali še več oseb. Pri tem je Svetina dejala, da je glede na trenutno epidemija pravzaprav sreča, da se osebe gibajo v mehurčkih. Kot je dejala, ni bojazni, da bi kakšnega potencialno okuženega spregledali, raje jih bodo testirali več kot manj.



Pri tistih, ki jim odkrijejo okužbo s tuberkulozo, jih preventivno zdravijo z zdravili tri mesece, da pozneje v življenju ne pride do izbruha bolezni. Kje se je osnovnošolka okužila, ni znano, lahko pa da se je že pred leti in je zdaj izbruhnila bolezen zaradi oslabitve imunskega sistema, je povedala Svetina. Le pri majhnih otrocih v prvih letih življenja praviloma bolezen izbruhne kmalu po sami okužbi, vir okužbe pa so v teh primerih ponavadi starši ali stari starši.



Izkušnje iz preteklih let so po besedah Svetine pokazale, da pri sošolcih praviloma ne pride do prenosa okužbe. Verjetnost pa je, da je kakšen okužen v domačem okolju.

Zdravljenje traja najmanj pol leta

Zdravljenje tuberkuloze sicer traja več mesecev, vsaj pol leta, v času kužnosti mora biti taka oseba tudi v bolnišnici, da bi preprečili prenos okužbe. Po besedah Svetine je dobro to, da v Sloveniji nimamo oblik tuberkuloze, ki bi bila odporna na zdravila. Poleg zdravljenja z zdravili se priporoča tudi zdrav način življenja, zdrava prehrana, opustitev kajenja ali alkohola.



V Sloveniji sicer zabeležijo okoli 100 primerov tuberkuloze na leto, lani so potrdili 76 takih primerov. Do leta 2005 je potekalo redno cepljenje proti tuberkulozi, a ko smo dosegli tako majhno pojavnost bolezni, poleg tega v Sloveniji ni bilo vrsto let otroške tuberkuloze, so obvezno cepljenje opustili. Cepljenje je tako obvezno za novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka priselili iz držav, kjer se bolezen še vedno pogosteje pojavlja, ter za otroke, katerih mamice se zdravijo zaradi tuberkuloze. Cepljenje po besedah Svetine ne preprečuje okužbe, pač pa zmanjša možnost za težek potek bolezni.

