Čustveni zapis in posnetek Tine Košir po slovesu od mame Mance (VIDEO)

V sredo se je na ljubljanskih Žalah družina ob množici prijateljev poslovila od Mance Košir. Njena hči Tina je razkrila, da je Manca še dva tedna pred smrtjo dala napotke, kakšen naj bo pogreb. Zaželela si je sproščenosti, pesem Oliverja Dragojevića, belino in simbol metulja.

Dan po slovesu se je Tina vsem prisotnim zahvalila: »Nisi sam in to ni iluzija. Tisočkrat hvala vsem, ki ste se včeraj pripeljali z vseh koncev Slovenije, da smo skupaj slavili Mančino veličastno bivanje. Bili smo ena sama skupna harmonija. Nepozabno! Dinamitke in spontano pridruženi ptički: HVALA za najlepšo Alelujo,« je dan po slovesu na ljubljanskih Žalah na družabnem omrežju Facebook zapisala Tina Košir.