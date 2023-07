Znani slovenski publicist po požaru v Ljubljani: Ni elektrike, v stanovanju 100 litrov vode

Poročali smo o sinočnjem (četrtkovem) velikem požaru, ko so ognjeni zublji zajeli stanovanjski blok na Clevelandski ulici v Novih Jaršah v Ljubljani. V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan, so pa zaradi posledic požara štiri stanovanja neprimerna za bivanje. V preostala stanovanja so se stanovalci do jutra že lahko vrnili.

Turbulentno noč je imel za sabo tudi znani slovenski publicist Peter Jančič, ki živi v bloku, ki je zagorel. Požar se je začel širiti v sedmem nadstropju. Jančič je že sinoči napisal, da je močno gori streha bloka, stanovalci pa so bili evakuirani.

Po neprespani noči je dopisal, da so gasilci požar pogasili, njegovo stanovanje pa še nekaj časa ne bo primerno za bivanje: »Iz tal kuhinje sem pobrisal kakšnih sto litrov vode. Se je naredil bazenček. Nimamo elektrike. Na balkonu je tudi pestro,« je zapisal in dodal, da se bo z družino za nekaj časa preselil.

Velike težave so bile z gašenjem ostrešja

Velik požar v Novih Jaršah v Ljubljani. FOTO: Gasilska Brigada Ljubljana

»Nevarnosti, ki so bile ocenjene in so pretile, so bile predvsem iz vidika višine, visoke temperature in možnosti zastrupitve. Požar v objektu je bil zelo hitro pogašen, velike težave pa nam je zaradi dinamične in zahtevne strehe povzročal požar v ostrešju. Vzpostavljenih je bilo več napadalnih skupin, ki so izvajale aktivno gašenje požara in preprečevale prehod požara na sosednja stanovanja ter v ostrešje. Požar smo dokončno pogasili okoli pol enih. Za začasno namestitev evakuiranih prebivalcev je bil s strani podjetja Ljubljanski potniški promet na lokacijo pripeljan avtobus. Po končanih aktivnostih gašenja smo približno eno uro izvajali še požarno stražo,« so zapisali gasilci.

