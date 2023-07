Zaradi požara evakuirali 60 ljudi, uničena so štiri stanovanja (VIDEO)

V četrtek zvečer so ognjeni zublji zajeli stanovanjski blok na Clevelandski ulici v Novih Jaršah. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so zapisali, da so ob prihodu na kraj ugotovili, da gre za velik požar in da je zagorelo v sedmem nadstropju. Požar se je ob njihovem prihodu širil horizontalno na sosednje stanovanje in v ostrešje večstanovanjske stavbe.

Zagorelo je ob 21.48, gasilci so požar gasili do pol enih, ko je bil saniran. Na intervenciji je sodelovalo skupaj 83 gasilcev z 22 vozili. Poleg Gasilske brigade Ljubljana so aktivno sodelovale še operativne gasilske enote PGD Tomačevo Jarše, PGD Ljubljana - Vič, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje.

Gasilcem so pri gašenju pretile različne nevarnosti zaradi višine, visoke temperature in možnosti zastrupitve. »Požar v objektu je bil zelo hitro pogašen, velike težave pa nam je zaradi dinamične in zahtevne strehe povzročal požar v ostrešju. Vzpostavljenih je bilo več napadalnih skupin, ki so izvajale aktivno gašenje požara in preprečevale prehod požara na sosednja stanovanja ter v ostrešje. Požar smo dokončno pogasili okoli 0.30 ure. Po končanih aktivnostih gašenja smo približno eno uro izvajali še požarno stražo,« so na facebook strani zapisali ljubljanski gasilci.

Delavec podjetja Elektro Ljubljana je izklopil električno energijo na objektu. Na kraju je bil tudi dežurni inšpektor IRSVNDN, poveljnik GZ Ljubljana in sektorski poveljnik Ljubljana Vzhod. Po požaru sta gasilca GB Ljubljana izvajala gasilsko stražo.

Policisti poročajo, da so, ko je bil požar pogašen, kraj zavarovali, danes pa bodo začeli ogled kraja.

Vzrok požara trenutno še ni znan. Po doslej znanih podatkih je stanovanjski blok ob požaru zapustilo okoli 60 oseb. Za začasno namestitev evakuiranih prebivalcev je bil s strani podjetja Ljubljanski potniški promet na lokacijo pripeljan avtobus. Nihče ni bil poškodovan, so pa reševalci preventivno pregledali osebo, ki je ob dogajanju doživela šok.

Do jutra so se stanovalci bloka lahko vrnili v svoja stanovanja, razen v štiri stanovanja, ki trenutno niso primerna za bivanje.