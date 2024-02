Znani Slovenci na njivah in traktorjih: od Zvezdane do Čuka in Bajca (FOTO)

Kmečko življenje je med Slovenci zadnja leta zelo čislano, saj velja, da so tisti, ki so povezani z njim, prizadevni, marljivi in pošteni. Nič čudnega torej, da se tudi znani radi pohvalijo s kmečkimi koreninami, svojo njivo ali pa znanjem vožnje traktorja.

Kmečko življenje je med Slovenci zadnja leta zelo čislano, saj velja, da so tisti, ki so povezani z njim, prizadevni, delavni in pošteni.

To velja tako med estradniki kot tudi politiki. Znano je, da iz kmečkega okolja izhaja minister za obrambo Marjan Šarec. »Imel sem takšno življenje, da sem moral biti pragmatičen. Če smo imeli koline, iz tega nisi smel delati težav. Oče ni imel srca za take reči, zato sem šel zraven jaz. Tudi če je bilo treba pospraviti poginulo mačko, sem moral to urediti jaz,« se je že pred časom spominjal svoje mladosti na kmetiji. Tudi eden uspešnejših slovenskih menedžerjev Janez Škrabec ne skriva kmečkih korenin. »Med počitnicami pa je bilo treba hitro začeti delati. Moj stari oče je imel kmetijo, zato smo delali tam in hkrati v podjetju, ki ga je oče vodil,« je zaupal.

Kmetica Jasna

Voditeljico Jasno Kuljaj je kmečkemu življenju v naročje popeljala epidemija. Obdobje samoizolacije, ko so odpadli njeni televizijski nastopi, je preživela na Dolenjskem pri starših. »Mama mi je pokazala, kje je naša njiva, za katero, priznam, nisem niti vedela, da jo imamo, saj so bili moji obiski na Dolenjskem vedno tako kratki in vedno se mi je kam mudilo. Zdaj pa se je svet nekako ustavil in v resnici se pogovarjamo o tem, kdaj in kaj se bo sadilo. Dneve preživljam s samokolnico, saj se precej uspešno zamotim s pobiranjem vej, ker je oče ravno končal obrezovanje drevja.« Glede na to, da družina prideluje svoj cviček, se voditeljica seveda odlično znajde tudi pri obiranju grozdja.

Tara Zupančič je prav tako sedla na traktor in dokazala, da vozilo obvlada enako dobro kot svoj priljubljeni motor. Voditeljica je takrat tudi obula gumijaste škornje in pobirala pridelek na njivi, že res, da za potrebe promocije Občine Kranj, vendar pa prav nič po mestno, ampak prepričljivo, kot bi to počela že neštetokrat.

Tari Zupančič vožnja s traktorjem ne povzroča prav nobenih težav. FOTO: Instagram

Igralka Zvezdana Mlakar je s selitvijo na kmetijo v bližini Želimelj postala prava kmečka gospodarica. Na 40 hektarjev veliki družinski kmetiji skrbi za konje, ovce in lame, pa tudi za okolico. Naučila se je izdelovati kozji sir, redno peče kruh in ima svoj vrt. »Ko sem zvečer utrujena od dela, sedem na travnik, bolijo me roke, ki se jih še drži zemlja …, in takrat sem srečna!« je priznala. In se pohvalila, da na vrtu ne uporablja prav nobene kemije.

Ko sem zvečer utrujena od dela, sedem na travnik, bolijo me roke, ki se jih še drži zemlja …, in takrat sem srečna!

Jasna Kuljaj se spozna na trgatev. FOTO: Facebook

Bale kotali kar z rokami

Svojevrstno kmečko naravnano zgodbo o uspehu pa ima za seboj tudi nekdanji član skupine Čuki Marko Vozelj. Leta 2013 je odprl farmo polžev, kar se je izkazalo za dobro odločitev. »Ponosen sem, da sem ustvaril polžjo zgodbo, saj izhajam iz Višnje Gore, kjer je polž zaščitni znak v grbu že več kot 500 let. Ta zgodba se lepo razvija,« je bil zadovoljen.

Podajanje v svet kmetijstva pa ni lahek podvig, zato si je marsikdo po velikopoteznih začetkih že premislil. Tako si je po uspešnih začetkih pridelovanja avtohtonega česna (imela je kar sedem njiv) premislila tudi nekdanja vremenarka Alenka Resinovič - Reza. Od pridelovanja je presedlala na kulinariko, od tam pa na prodajo. V Domžalah je odprla trgovino Rezina kašča, v kateri prodajajo pristne domače dobrote. Rezina naloga je povezovanje s kmeti, pridelovalci in proizvajalci.

Kmečko delo diši tudi junaku resničnostnih šovov Franku Bajcu, ki rad pomaga na družinskem posestvu. Na družbenih omrežjih smo se lahko že prepričali, da izklesani Primorec zmore in zna z golimi rokami odkotaliti na prikolico celo težko balo.