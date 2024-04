Zmago Jelinčič namiguje na goljufijo, DVK njegove trditve odločno zavrača

Prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti je napovedal, da se njegova stranka ne bo udeležila prihajajočih evropskih volitev. Še več, pravi celo, da je predsedstvo stranke soglasno sklenilo, da jih bodo bojkotirali. Razlog? Prepričani so, da je DVK naredila hudo napako, ko je na diplomatska predstavništva poslala prazne glasovnice.

»Očitno bodo spet ukradli volitve. Tokrat evropske. Tudi zaradi takšnih mahinacij Slovenska nacionalna stranka ne gre na evropske volitve. Vedno do zdaj so Slovenci v tujini prejeli poziv, da se opredelijo, kako bodo glasovali. In tisti, ki so se odločili glasovati po pošti, so potem prejeli volilne materiale. Zdaj so kar vsi po vrsti prejeli glasovnice, pazite to, BREZ znanih list in kandidatov, ki ji še seveda ni,saj je rok za vlaganje 9. maj 2024. In volivci bodo očitno lahko volili na diplomatskih predstavništvih, prav tako pa poslali glasovnice v Slovenijo. Pod črto. Pripravlja se očitna mahinacija pri preštevanju glasov,« je zapisal ob posnetek, ki ga je objavil na družabnem omrežju X.

Na DVK trditve Zmaga Jelinčiča Plemenitega odločno zavračajo. Pojasnili so nam, da v skladu z zakonodajo se volilnim upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini po uradni dolžnosti pravočasno pošlje volilno gradivo (volilna karta in glasovnica). Ti volivci imajo možnost glasovati po pošti iz tujine ali pa na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, pri čemer jim ni treba oddati nobene vloge. Pravijo, da imajo prav tako imajo možnost glasovanja v tujini tudi volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), če to namero pravočasno sporočijo Državni volilni komisiji. V tem primeru jim DVK pošlje volilno gradivo na naslov, v tujini, ki ga sami sporočijo.

»Državna volilna komisija v skladu z zakonom (61. člen ZVDZ) objavi seznam potrjenih list kandidatov najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, kar pomeni, da pred tem rokom glasovnice s kandidatnimi listami niso natisnjene. Za pošiljanje volilnega gradiva in glasovnic z izpisanimi kandidatnimi listami volilnim upravičencem v tujino bi bilo prepozno, če bi čakali tako dolgo, saj v tem primeru marsikateri volivec v tujini ne bi pravočasno prejel volilnega gradiva. Zato je Državna volilna komisija že večkrat doslej, nazadnje denimo na volitvah predsednika republike leta 2022, volilnim upravičencem v tujini poslala volilno gradivo z uradno prazno glasovnico. Prav tako so uradne prazne glasovnice prejeli volilni upravičenci v tujini za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament leta 2014 in leta 2019,« so zapisali in dodali, da se na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije v tujini, kjer so vzpostavljena volišča, pa pošljejo glasovnice z izpisanimi listami kandidatov (in ne uradne prazne glasovnice).