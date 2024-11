Zlatoporočenki Mariji je brat »pripeljal« bodočega moža Staneta, tovariša iz vojske (FOTO)

Enako kot pred petdesetimi leti, ko sta prvič stopila pred oltar, sta Marija in Stane Polc iz Ihove, nedaleč od glavne ceste Gornja Radgona – Benedikt, tudi tokrat na isti dan, v soboto, 16. novembra, zakonsko zvezo »zavila v zlato«.

V protokolarnem prostoru Občine Benedikt, pri Treh Kraljih, je civilni obred zlate poroke zakoncev Marije in Stanislava Polc, opravil benediški župan, mag. Milan Repič, ki jima je med drugim zaželel veliko zdravja, ter dodal: »Ga. Marija in g. Stane, želim vama, da tako kot sta znala skupaj živeti teh 50 let, živita v medsebojnem spoštovanju, razumevanju in ljubezni še na mnoga leta.«

V cerkvi sv. Benedikta je obred vodil župnik in dekan Marjan Rola. FOTO: Oste Bakal

Cerkveni obred je v cerkvi sv. Benedikta opravil domači župnik in dekan Marjan Rola, ki je slavljencema zahvalil za vse, kar sta storila v svojem pestrem življenju. Zakoncema Polc je namenil kar nekaj lepih besed, ter jima izročil Zlato poročno listino. Po uradno opravljenih obredih se je kakšnih štirideset svatov, njunih najbližjih, zapeljalo na Izletniško turistično kmetijo Roškar v Lastomercih, kjer so ob obloženih mizah in glasbi rajali do jutranjih ur.

Spoznala sta se v vojski

Ob tem smo izvedeli zanimivost, kako sta se Marija in Stane spoznala; Marijin brat Franc, ki je žal že pokojni, je bil v JLA v Mučići pri Opatiji, kjer mu je postal najboljši prijatelj Stane Polc, rojen 13. decembra 1951 v Lovrencu na Pohorju. In ob nekem obisku vojaškega tovariša v Voličini, ki je imel lepo mlado sestro Marijo, rojeno 20. maja 1953, se je med njima hitro spletla trajna ljubezen.

Marija, ki je bila šivilja v lenarškem PIK, in Stane, ključavničar, ki je upokojitev dočakal v podjetju Ferrino v Mariboru, sta se tako poročila 16. novembra 1974 v Voličini, kjer sta tudi zaživela skupaj. V zakonu sta se jima rodila otroka, sin Danilo, ki je žal pred leti umrl star komaj 40 let, in Silvestra, ki jima je podarila še vnukinjo Neli.

Zlatoporočenca se rada vključujeta v versko življenje v župniji Benedikt. FOTO: Oste Bakal

Pred slavnostno poroko sta se dopoldan udeležila pokušine mladih vin. FOTO: Oste Bakal

Nekje po osamosvojitvi Slovenije sta se Marija in Stane preselila v Ihovo, kjer sedaj dobrih 30 let živita skupaj in v sožitju s hčerko in njeno družino. Ker sta prava veseljaka in priljubljena med ljudmi, se zlatoporočenca še posebej rada udeležujeta različnih druženj, srečanj in izletov upokojencev DU Benedikt, kjer sta tudi člana. Seveda pa jima tudi sploh ni dolgočasno, saj je na podeželju vedno kaj za postoriti.

Okoli 40 svatov se je po cerkvenem obredu odpravilo k Rokšarju. FOTO: Oste Bakal

Civilni obred je potekal v protokolarnem občinskem objektu. FOTO: Oste Bakal

Pred županom Repičem sta si izmenjala prstana. FOTO: Oste Bakal