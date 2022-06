Življenjske potrebščine na letni ravni dražje za več kot osem odstotkov

K letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov in hrane, na mesečno pa vplivajo še podražitve oblačil in obutve, razkrivajo podatki Statističnega urada RS(Surs).

Cene živalskih proizvodov so porasle povprečno za 25,1 odstotka. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je na letni ravni zvišala za 27,5 odstotka. Cena je postopno naraščala vse od julija 2021, v aprilu 2022 pa je dosegla 0,41 evra za liter. Povprečna cena jajc se je zvišala za 18,5 odstotka.

Vse se draži, v enem letu so se cene v povprečju zvišale kar za osem odstotkov. Cene blaga so bile v povprečju višje za skoraj deset odstotkov, cene storitev pa skoraj za pet odstotkov. Blago, ki ga moramo porabiti v enem dnevu, se je podražilo za skoraj 12 odstotkov, trajno blago za dobrih devet odstotkov in poltrajno za 3,3 odstotka.

Cene blaga so bile v povprečju višje za skoraj deset odstotkov, cene storitev pa skoraj za pet odstotkov. FOTO: Surs

Letna inflacija

K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoče gorivo se je podražilo za 42,6 odstotka, dizelsko gorivo za 40,6 odstotka, bencin pa za 34,8 odstotka. Velik vpliv je imela tudi podražitev hrane za dobrih 11 odstotkov. Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za dobrih deset odstotkov in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke. Podražitve avtomobilov za 11 odstotkov ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura za 5,9 odstotka so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev (za devet odstotkov).

V primerjavi z lanskim letom je bila električna energija cenejša 15,8 odstotka in je inflacijo znižala za 0,6 odstotne točke, še za 0,3 odstotne točke so jo ublažile pocenitve telefonskih in telefaks storitev (za 6,3 odstotka).

Maja cene višje za dva odstotka v primerjavi z aprilom

K mesečni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov. Na mesečno inflacijo so vplivale tudi podražitve oblačil in obutve za 4,6 odstotka ter hrane za skoraj dva odstotka. Cena električne energije se je povišala za 7,7 odstotka, za 15,5 odstotka zemeljski in mestni plin, toplotna energija za 7,3 odstotka, nastanitvene storitve za 3,8 odstotka, gostinske storitve za dva odstotka ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj za dober odstotek. Opaznejših pocenitev v maju ni bilo.

Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjstva so bile v Sloveniji v prvem četrtletju 2022 višje kot v četrtem četrtletju 2021, medtem ko so bile cene električne energije za gospodinjstva v tem obdobju nižje. Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v prvem četrtletju za 16 odstotkov višja kot v četrtem četrtletju 2021; znašala je 0,068 EUR/kWh, poroča Surs. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila za 22 odstotkov višja kot v prejšnjem četrtletju. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila nižja 27 odstotkov in je znašala 0,116 EUR/kWh, povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila višja za 45 odstotkov in je znašala 0,155 EUR/kWh.