Ženske zahtevajo enakomerno razdelitev skrbi za gospodinjstvo in otroke

Ženske morajo imeti enake možnosti pri zaposlovanju kot moški, njihovo plačilo za enako delo mora biti takšno kot pri moških, skrb za otroke in gospodinjstvo si mora par enakomerno razdeliti, nasilje nad ženskami pa je nedopustno, so osrednja opozorila ob današnjem mednarodnem dnevu žensk. Vlagajmo v napredek žensk, pa pozivajo Združeni narodi.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, meni, da je skrajni čas, da opravimo z zgodovinsko ukoreninjenimi stereotipi glede vloge žensk in storimo vse za njihovo enakopravnost.

Kar 73 odstotkov prebivalk Slovenije meni, da imajo ženske v naši državi manjše možnosti kot moški pri zaposlovanju. Ta delež je za sedem odstotnih točk višji od evropskega povprečja, kažejo rezultati mednarodne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedla Mediana.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bosta danes priredili slovesnost v predsedniški palači, v okviru katere bosta odprli fotografsko razstavo z naslovom Spoznajmo znanje in sposobnost v politiki, nato pa bo okrogla miza o preprekah do družbe enakih možnosti.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se bo srečal z zaposlenimi na SOS telefonu, po srečanju pa bo skupaj z Majo Plaz iz SOS telefona sodeloval na novinarski konferenci.

Amnesty International Slovenije bo imela okroglo mizo o nasilju na podlagi spola. Delovni odbor za feminizem pri Društvu Iskra pa bo na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravil feministični protest pod geslom Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!