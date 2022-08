Ženska spregovorila o Smodejevih zabavah, kjer naj bi zlorabljali dekleta

Neimenovana ženska je za Dnevnik na TV Slovenija spregovorila o tem, kaj se je dogajalo na zabavah Dušana Josipa Smodeja. Na teh zabavah naj bi zlorabljali dekleta in uživali mamila, o tem pa je vse več pričevanj na instagram profilu Proti nasilju Dušana Smodeja. Policija sicer zbira prijave, a novomeškega kulturnika doslej ni nihče prijavil.

Ena od prič je za TV Sloveniji povedala, kaj naj bi se dogajalo na zabavah iz leta 2018. Kot je dejala, je Dušan tudi svojega kolega »do konca zadrogiral«. Po njenih besedah je bila na zabavah vedno veliko različnih drog, tudi za posilstvo GHB, ki so jo imeli Dušan in »njegov gang«. Sama ni bila žrtev zlorabe domnevnega storilca.

Kot je znano, policija zbira prijave in je vse več pričevanj, da naj bi direktor Fotopuba Smodej zlorabljal mlade ženske. Na zabavah z veliko različnih drog, naj bi bilo prisotnih veliko ljudi.

S policije pravijo, da kulturnika doslej ni nihče prijavil. Medtem morebitno pomoč žrtvam nasilja ponujajo različne organizacije, ki so pripravljene nuditi tudi pravno pomoč.

Na nekatere znane Slovence letijo obtožbe, da so Smodeja poznali, a da so o vsem molčali. Očitke so kategorično zavrnili ministrica Asta Vrečko, minister Luka mesec, poslanec Miha Kordiš, nekdanja poslanka Violeta Tomić, novomeški igralec Franci Kek, protestnik Jaša Jenull ... Očitki letijo predvsem na levo politično sfero.

Objavljamo nekaj zapisov, ki so se pojavili na instagram skupini Proti nasilju Dušana Smodeja. Vsa pričevanja so anonima. (nelektorirano):

* Meni se je nedavno nazaj vsiljeval na večih žurkah. Bil je ekstremno tečen z dotakanjem pijače in siljenjem, naj še spijem. Ker sem mu stokrat rekla NE in mi ni nehal prinašati alkohola, sem mu na neki točki rekla: »Samo ja pomeni ja!"odgovoril je z : "pf, samo ja pomeni ja. Niko Kovač bomo zjebal.« Bil je tudi zelo jasen in direkten v tem, da hoče seks.Ekstremno zoprn moški s strupenim vajbom, ki ne spoštuje nikakršnih mej. Hvalabogu imam za sabo že par slabih izkušenj in sem ga hitro spregledala, tako da se mu nisem pustila. Si pa predstavljam, da bi še par let nazaj lahko kar hitro podlegla pritiskom tega bolanega narcisa.

* Pred leti sem se znašla na t.i. afterju v Dušanovem stanovanju v Tivoliju. Sprva je bilo zabavno, saj je bilo na kupu veliko zanimivih ljudi. Med nami je bila tudi punca, ki je bila kar "out", zadrogirana ( po tem ko sem brala zgodbe po vašem profilu, je čisto možno, da jo je zadrogiral on). Na njej sem imela ves čas oko, da ne bi šlo kaj narobe. Potem je izginila. Šla sem po stanovanju, ljudje so bili po vseh sobah, razen v predsobo so bila zaprta vrata in se ni dalo vstopit. Potem sem se zavedala, da je izginil tudi Dušan in še par njegovih frendov. Začela sem pritiskati na vrata in poklicala še druge, da pomagajo. Nekdo jih je držal na drugi strani. Ko smo končno vdrli v predsobo, je bilo očitno, da smo prekinili "akcijo" (beri: poskus zlorabe neprištevnega dekleta). Tam je izbruhnil kar konkreten prepir z Dušanom, ki me je obtoževal, kaj se vtikujem, da ona to hoče itd. Bilo je kar napeto. Potem so jo pustili pri miru. Kasneje pa sem insti žurki bila priča, ko je poskušal svojega frenda, ki je bil "gotov" še dodatno zadrogirati z ghb-jem. Nisem še videla tako destruktivnega človeka ...

*To je zgodba o zlorabi zaupanja. Predlani proti koncu leta sem izvajal slikarsko delo po naročilu, ker se tako lahko preživljam v tem čudnem obdobju. Ker sem takrat brezposeln in brez statusa, sem Dušana prosil, da mi izda račun za 1500e preko društva. Ker sva v preteklosti profesionalno sodelovala, sem mu seveda zaupal. Ko je dobil moj honorar, je po daljšem obdobju izgovorov izginil. Denarja nisem dobil, imam pa nešteto neprespanih noči, ko sem obupan čakal, da me vržejo iz stanovanja, ker nimam za najemnino. Hvala Dušan, idiot. Aja, hvala da ste realizirali tale profil, že dolgo sanjam o tem, da bi naredil nekaj takega, žal so ga takrat ščitili ali pa so ščitili sebe in se je bilo težko povezati z ljudmi s podobno izkušnjo.