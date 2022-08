Mesec, Violeta Tomić, Jaša Jenull, Franci Kek ... so se odzvali na obtožbe v aferi Smodej

Pretekli vikend je Slovenijo dodobra zatresla afera v zvezi z domnevnimi spolnimi in finančnimi zlorabami vidnega kulturnika Dušana Josipa Smodeja. Eden od »rumenih» medijev je neuradno nekatere znane Slovence povezal s poznanstvi Smodeja ter namignil na vpletenost v afero. Na seznamu domnevno vpletenih, češ da »zanimivo molčijo«, so se znašli minister za delo Luka Mesec, ministrica za kulturo Asta Vrečko, protestnik Jaša Jenull, poslanec Miha Kordiš igralec Franci Kek, nekdanja poslanka Violeta Tomić ...

Vrečko: Z njegovim obiskom nisem bila seznanjena

Ministrica Asta Vrečko je v izjavi za javnost komentirala tudi objave njenih fotografij v nekaterih medijih, na katerih se pojavlja z domnevnim storilcem. Podala je pojasnilo o njegovem nedavnem obisku na ministrstvu za potrebe intervjuja, kamor je prišel kot urednik portala Kulturnik, ki ga ureja Beletrina, ministrstvo pa ga financira. Kot je povedala, sama z njegovim obiskom ni bila vnaprej seznanjena, Beletrina pa je bila za urejanje portala izbrana na javnem razpisu maja lani. So pa na ministrstvu po njenih besedah že sprožili pregled sodelovanj s Smodejem, ki so se, kot je še dodala, vsa dogajala v preteklosti.

Kot je še izpostavila Vrečko, je na področju kulture očitno prisoten problem spolnega nadlegovanja, zato bodo na ministrstvu preverili, »kateri sistemski ukrepi so v njihovi pristojnosti, da se bo o spolnem nasilju pričelo govoriti bolj odkrito in da bo prostor kulture varno okolje, v katerem se bodo žrtve lahko opolnomočile in podale uradne prijave.«

Mesec: Z njim nisem imel nikoli nič

Minister Mesec zanika, da bi imel karkoli z zlorabami vidnega kulturnika. »S Smodejem nisem nikoli imel nič. Vse insinuacije ostro zavračam in napovedujem, da bodo dobile sodni epilog. Ob tem pa najostreje obsojam vsakršno spolno nasilje in izražam podporo vsem žrtvam - ki jih obenem pozivam, naj ga prijavijo pristojnim organom. Sam pa bom preveril, kaj lahko na področju našega ministrstva izboljšamo - tako za preprečevanje spolnega nasilja kot za pomoč žrtvam,« je dejal.

Jenull: Z njim nisem nikoli sodeloval, prijateljeval

Pojavila so se namigovanja istega medija, da bi o spolnih napadih znal kaj povedati tudi igralec Franci Kek, ki prihaja iz Novega mesta, tako kot društvo, v katerem je Smodej deloval, a je Kek to kategorično zanikal.

Tudi Jenull, ki ga poznamo kot petkov protestnik, je obtožbe zanikal. » Ne poznam Dušana Smodeja, nikoli nisem z njim sodeloval, prijateljeval, se družil ali obiskoval zabav na katerih bi bil on prisoten. Obtožbe spolnih zlorab mora nujno preiskati policija in po potrebi obravnavati sodišče,« je zapisal in tudi sam avtorja članka označil za lažnivca.

Tomićeva: Mene v tej zgodbi ni

Nekdanja poslanka Violeta Tomić je pravtako pristala na tnalu pisca rumenega medija, ki jo je, kot kaže, povezal z nesrečnim primerom samomora Romana Uranjeka. » Odločno se distanciram od umazanih insinuacij /.../. Mene v tej zgodbi ni,« je zapisala in tako kot Mesec in še kdo, je avtorju zagrozila s tožbo za za obrekovanje in blatenje njenega dobrega imena.

Ker ni bilo hitrega odziva ob izbruhu afere, je avtor za pomenljivo molčanje s prstom pokazal tudi na poslanca Levica Miho Kordiša, ki pa se je na »blatenje« njegovega imena odzval danes popoldan (ponedeljek). »Se vračam iz poletne odsotnosti, me pričaka blatenje in podtikanje /.../. Z afero Smodej nimam nič, cela scena mi je priskutna. Bolj kot laži iz desnih trobil, na katere je človek v politiki navajen, me razjezi zavajanje razkrivajočega se okoriščanja s položajem in nasilja na plehko dnevnopolitično obračunavanje. Če naj bi bile zlorabe za del kulturnega establishmenta praksa in se je (končno) odprla možnost za pregon in red, je premeščanje fokusa na politično diskreditacijo dvakrat bolj zavržno. Čaka jo sodni epilog. /.../ Pozivam vse, ki so žrtve tovrstnega ravnanja, da se odzovejo na poizvedovanja policije. Če organom pregona ne zaupajo, so tu Društvo za nenasilno komunikacijo ali katera druga nevladna organizacija, ki se s pomočjo žrtvam nasilja ukvarja.«

V Slovenskih novicah smo pisali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. Smodej je doslej vse očitke zanikal.