Zelje jim je gledalo iz ušes

Na prireditvenem prostoru nove poslovne cone na obrobju Šalovcev je bilo po dveh letih premora znova veselo in razigrano, predvsem pa zeljnato. Iz loncev je še posebno dišalo po segedinu. Turistično društvo Dišeči volčin Šalovci je namreč skupaj s krajani in domačo občino pripravilo že 18. tradicionalno prireditev Kapüstni den, katere prvotni namen je ohranjanje obrokov iz zelja, nekoč ene glavnih jedi zlasti na podeželju.

Dan zelja je bil tudi letos množično obiskan, v občino z manj kot 1400 prebivalci je prišlo več kot 1000 ljudi.

Razstava lokalnih dobrot

Ekipe so se pomerile v izboru najboljšega segedina. Sodelovalo je šest ekip, jedi pa je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljala znana imena iz sveta kulinarike, Bine Volčič, Matej Fišer in Brigita Šušteršič. Komisija si je bila enotna, da so vse ekipe skuhale odličnega, a najboljšega je pripravila ekipa iz vasi Čepinci. Drugo mesto je pripadlo ekipi iz vasi Domanjševci, tretje mesto je šlo v Markovce. Priznanja in nagrade najboljšim sta podeljevala župan občine Iztok Fartek in predsednica turističnega društva Jasmina Lainšček.

Starodobni kolesarji – beltinški Dimeki FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Potekala je tudi razstava jedi iz zelja in drugih dobrot, ki so jih pripravile gospodinje, jedi so bile (ob prostovoljnih prispevkih ali pa tudi ne) na pokušnjo množici obiskovalcev od blizu in daleč. Ti so lahko občudovali tudi sicer bogato okrašene mize, tekmovalne ekipe so namreč pripravile zanimive maskote iz zelja. Poleg degustacijskih jedi so organizatorji pripravili še drugo pestro gostinsko ponudbo, tako da ni bil nihče ne lačen ne žejen.

Celodnevno dogajanje, ki ga je povezoval Milan Zrinski, je popestril bogat kulturni program. Nastopila je folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Šalovci, s pevsko točko so program dopolnili Künštni Prleki, na prizorišče so se s kolesi pripeljali ljubitelji starodobnikov Dimeki iz Beltincev.

Za plesne ritme je poskrbel ansambel Aktual iz Moravskih Toplic, na stojnicah ob prireditvenem prostoru pa so se predstavljali lokalni obrtniki in ponudniki različnih izdelkov in pridelkov. Seveda ni manjkalo lokalnih vrtnin in zelenjave, medu, žganja in drugega. Organizatorji so dan začinili z bogatim srečelovom, še posebno veseli pa so bili najmlajši obiskovalci, ki so lahko uživali med napihljivimi gradovi in igrali.

Ob stojnicah so se mnogim cedile sline.

Kulinarična komisija

Sladice iz zelja