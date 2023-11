Želijo si 1,5 milijona smučarjev: gostom bodo na voljo številni novi produkti in doživetja

Gorska ponudba se prilagaja dejstvu, da je smučarjev tako zaradi inflacije kot tudi zaradi vremenskih dejavnikov vedno manj. Kot je pred zimsko turistično sezono pojasnil predsednik Združenja žičničarjev Slovenije Boštjan Paradiž, se moramo zavedati tudi, da ne moremo prodajati samo vozovnic in prenočišč, ampak doživetja. Po njegovih besedah letos pričakujejo 20-odstotno rast števila smučarjev na slovenskih smučiščih. »Trenutno imamo 1,2 milijona smučarjev in 17 milijonov prihodov, naša želja je, da bi bilo smučarjev letos 1,5 milijona in 24 milijonov prihodov.« Boštjan Paradiž je poudaril, ...