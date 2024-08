Že v 60. letih so imeli svoj kino

Ko so v Solčavi 10. aprila 1954 ustanavljali turistično društvo, je bilo najprej včlanjenih 20 krajanov, že kmalu za tem med 70 in 90, toliko jih je še danes. Takrat se je prvič pokazala resna potreba, da se organizirajo tako, da izboljšajo informiranost o tamkajšnji turistični ponudbi in gostinstvu ter promocijo kraja in mondene Logarske doline s hotelom Plesnik.

Kraj se je razvijal, širila se je gorska turistična ponudba na kmetijah in penzionih, edini hotel pa je postal moderen biser alpskega turizma. Povezovanje je bilo potrebno po vsej Zgornji Savinjski dolini, tako tudi sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije ter vsemi gospodarskimi in turističnimi dejavniki. Z delovanjem društva in sodelovanjem klenih domačinov se je ohranjala tradicija Solčavskega kot naravne in zdrave destinacije, ob tem pa vse bolj tudi ohranjanje kulturnega izročila.

Stand up komik Dejan Ikovic - Bushi kot kinooperater iz 60. let

Turizem je namreč bil in bo še naprej poleg gorskega kmetovanja ter gozdarstva temelj dostojnega preživetja mnogim. Ob okroglem jubileju, 70 letih TD Solčava, ko so pomladili vrste in vodstvo, predsednica pa je postala mlada domačinka Hermina Prelesnik, je spet zavel svež veter pod Raduho in vse do Okrešlja. Mladi so pokazali veselje do nadaljevanja dela predhodnikov. Gre tudi za povezanost in preplet z drugimi društvi v tem kraju, kjer živi na kvadratni kilometer najmanj prebivalcev v deželi.

Obeti so dobri, saj se tudi zdajšnje vodstvo občine zaveda, da je potrebno široko sodelovanje z vsemi ljudmi, aktivnimi društvi in predvsem mladimi, za katere je družbena skrb, da ostanejo na domačih kmetijah in v turističnem gospodarstvu jedro razvoja in obstoja čudovitega alpskega območja, ki že vrsto let prejema laskava priznanja evropskih in domačih projektov za trajnostni razvoj in butični turizem.

Županja Katarina Prelesnik računa na mlade.

Mladi nasledniki

Ob zanimivem klepetu Doroteje Slapnik, Vite Prodnik, Ane Kočnar, Mete Preprotnik ter med njimi z vložki male zgodovine Solčavskega Dejana Ikovica - Bushija je zgodbo 70 let na Solčavskem vsebinsko in pevsko povezal vsestranski turistični promotor in kulturnik Franci Podbrežnik - Solčavski. Filmski vložki (kot gledališka improvizacija) Dejana Ikovica - Bushija so bili svojevrstno poustvarjanje kina, ki je v Solčavi, eni najmanjših vasi v Sloveniji, deloval v že 60. letih. Predsednica Prelesnikova se je starejši generaciji članov in vodstev TD Solčava zahvalila za plemenito delo in poslanstvo.

»Vsem, ki ste ustvarjali vsa ta desetletja, ter vsem, ki ste ustvarili današnji večer, hvala za spomine, zgodbe ter vložen trud umetnikom, ki pišejo in slikajo podobe naših ljudi in kraja naših prednikov ter nekaterih še živečih članov tega društva,« je povedala županja občine Solčava Katarina Prelesnik.

V krajšem nagovoru je podkrepila prizadevanje uglednega društva s sivimi eminencami ter zdaj z mladimi, izobraženimi entuziasti kot nasledniki: »Solčavsko ima dolgo in bogato preteklost. Uspelo nam je obdržati zlati znak Zelene sheme slovenskega turizma. Priznanje je zahvala vsem udeležencem v turizmu, ki s stalnim prizadevanjem dokazujejo, da je skrb za naravo, naravno in kulturno dediščino, skupno s smernicami razvoja trajnostnega turizma, prava pot v zeleno prihodnost. Hvaležna sem mladi generaciji, da se je opogumila in oživila delovanje TD Solčava. Aktivni so pri promociji in v pomoč pri povezovanju med ostalimi društvi ter pri projektih združenja Alparc. V vseh teh letih so bile organizirane in izvedene različne kulturno-turistične prireditve, čistilne akcije in drugi zanimivi dogodki v tesni povezavi z avtohtono kulturo.«

Trdo delo je bilo vselej vezivo sodelovanja in razvoja turizma.

Doroteja Slapnik in Vita Prodnik nad Solčavo o Solčavanih

Z zanimanjem so prisluhnili kroniki kraja.

Nato sta se zapletla v pogovor Edvard Ikovic in Julijana Klemenšek, oba predsednika društva zgodnjih mandatov delovanja društva, ter skozi klepet z domačim satirikom Dejanom Ikovicem spregovorila o tistih lepih časih na vasi ter trdem delu, ki je bilo vezivo sodelovanja vseh dejavnikov in razvoja turizma v kraju.

Julijana Klemenšek in Edvard Ikovic sta prejela zahvalo za prizadevnost.

1954. so ustanovili društvo.

Ko so ob visokem prazniku v znak hvaležnosti obema podelili zahvalno listino, jima je roko stisnil tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije ter predsednik regijske turistične zveze Savinjsko-šaleške regije SAŠKA Franc Špegel, ki je v kratkem nagovoru spodbudil mlado predsednico, da pripomore k povezanosti in turistični odličnosti Logarske doline, Solčavskega ter zgornjesavinjske turistične destinacije. Ob prijetni glasbi skupine Slovenski Exspress se je osušilo deževno nebo, jubilejni večer pa potegnil v nekoliko hladnejšo poletno noč pod Raduho.

Ob 70-letnici je Turistična zveza Slovenije društvu namenila posebno priznanje.